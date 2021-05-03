Ботокс из-под полы, мастера без дипломов и желание сэкономить – как устроена индустрия красоты в Финляндии

АВ: Дело в том, что в Финляндии ботокс, например, является рецептурным препаратом, который отпускается исключительно по рецепту врача. Этот препарат изначально применялся в медицине для лечения парезов и параличей, различных неврологических патологий, а позже его стали использовать в косметологии, но он до сих пор является медицинским препаратом, взаимодействовать с которым имеют право только медработники. А не физиотерапевты, патронажные сестры или массажисты, как иногда случается. Каждый специалист, зарегистрированный в Valvira, имеет четко прописанный набор услуг, который он имеет право оказывать - в противном случае он несет юридическую ответственность. Косметолог без медицинского образования не имеет права делать уколы ботокса.

Инвазивная косметология — это различные процедуры и манипуляции, во время которых нарушается целостность кожи и слизистых оболочек. К этим методам относятся пластическая хирургия, различные инъекции (ботокс, мезотерапия), биоревитализация, использование некоторых видов лазера.

НР: Мне всегда казалось странным, что в Финляндии косметолог - это не "защищенная" профессия на законодательном уровне. То есть психологом человек себя называть не может без подтвержденного надзорными органами диплома, но буквально кто угодно может открыть салон и назвать себя косметологом, это не регулируется законодательно. Когда я выясняла эти нюансы, мне объяснили, что косметолог - это настолько "молодая" профессия, что пока не выработаны единые стандарты, с которыми можно было бы к ней подходить. Меня глубоко поразила однажды реплика преподавателя: "Пока ведь из клиентов косметологии никто не умер".

Надзорный орган Valvira практически не регулирует сферу инвазивной косметологии, то есть граница между косметологами, которые могут оказывать такие услуги, и теми, кто не имеет на это права, довольно размыта. Правда ли, что этим часто пользуются люди, которые без надлежащего образования начинают делать "уколы красоты"?

В последние годы в СМИ все чаще появляются публикации о косметологических процедурах, причинивших сильный вред внешности клиента, и о неквалифицированных мастерах , наживающихся на клиентах за счет продажи некачественных препаратов. Редакция новостной службы Yle решила разобраться, как работает индустрия красоты в Финляндии и что нужно делать, чтобы не стать жертвой шарлатана.

АВ: Различия в работе между русскими и финскими мастерами действительно существуют, но это не разница в качестве обслуживания, а разница в ассортименте предлагаемых услуг. Если мы говорим о косметологии, то финский косметолог не имеет медицинского образования и является специалистом широкого профиля: он занимается проблемами кожи лица, работой по телу, маникюром и педикюром - то есть предлагает базовый эстетический уход. Если же мы говорим про Россию, то там нельзя стать косметологом без медицинского образования, будь то медсестра или врач. В России в номенклатуре должностных медицинских специальностей есть должности: врач-косметолог и медсестра в косметологии. В Финляндии же косметолог - это среднее профессиональное образование.

Бытует мнение, которое часто транслируют в соцсетях и на форумах, что русскоязычные мастера в бьюти-индустрии работают лучше и профессиональнее финнов. Так ли это на самом деле?

На данный момент полиция Хельсинки расследует как минимум одно дело, связанное с нелегальным ввозом ботокса из России. Косметолог, ввозившая ботулотоксин из России, также не имела лицензии и надлежащей квалификации для выполнения этих косметологических процедур (ЛШ).

АВ: Естественно. Возможно, перекупает, ввозит в сумке или чемодане из-за границы. Ботокс имеет определенные условия для транспортировки и температурный режим для хранения. В противном случае он распадается на фракции и теряет действие. Иногда клиенты жалуются, что препарат "стоял" месяц, а потом эффект исчез. Естественно, есть внутренние факторы, которые могут повлиять на то, сколько держится эффект - это вирусы, которыми мог переболеть клиент, недостаток каких-то микроэлементов в организме, но есть и внешние факторы, и неправильное хранение один из таких факторов. Подобный ввоз в страну лекарственных препаратов без надлежащих условий хранения - это уже тянет на административную статью "незаконный оборот лекарственных средств".

То есть если косметолог без медицинского образования делает клиентам уколы ботокса, это значит, что он добывает его где-то за пределами Финляндии?

Различается и подход к выбору косметологических препаратов. Если русскоязычные мастера предпочитают средства, которые действуют максимально эффективно, то финны отдают предпочтение отечественной и натуральной косметике. В тренде все отечественное и естественное. Например, пришлось столкнуться с процедурой в финском салоне красоты под названием Marjan Taika - "Магия ягод". Не "Очищение возрастной кожи", а волшебство. И это обусловлено в том числе менталитетом местных клиентов. За "тяжелой артиллерией" финка не пойдет в салон, она пойдет к врачу, который уколет ей ботокс или сделает подтяжку лица, чтобы избавить от морщин.

НР: Ожидания клиентов от косметологии очень сильно отличаются. Русскоязычная клиентка в сорок лет идет к косметологу и хочет выйти из салона, помолодев на 15 лет. Она хочет четко понимать, за что платит деньги и какой эффект косметологические процедуры будут оказывать. Финка же идет в салон расслабиться. Неважно, уберут ли с лица все морщины и пигментные пятна. Финские клиенты идут на процедуры за любовью, за теплым отношением мастера, за отдыхом. Приведу пример: когда я сама пришла в один из салонов нашего города на чистку лица, процедура началась... с массажа ног. Казалось бы, где ноги, а где лицо. Но это такой штрих, который сразу помогает расслабиться, это забота о клиенте.

Финские косметологи законопослушны и действуют в рамках закона, то есть оказывают только те услуги, которые разрешено делать без медицинского образования.

В то же время в последние лет пять в Финляндии развивается такая специальность, как esteettinen hoitaja, "эстетист". Это человек с медицинским образованием, научившийся также эстетическим инъекционным процедурам, такие специалисты занимаются, например, уколами ботокса и филлеров, мезотерапией, биоревитализацией. В номенклатуре такой специализации, как "эстетический косметист", пока не существует. Поэтому финский надзорный орган Valvira не регулирует работу таких специалистов.

Грамотный специалист никогда не станет чрезмерно модифицировать внешность клиента, даже если человек сам об этом просит

Но грамотный специалист никогда не станет чрезмерно модифицировать внешность, даже если клиент об этом просит, а будет продвигаться постепенно, небольшими шажками. Сейчас происходит отход от тех идеалов в косметологии, которые бытовали еще несколько лет назад, когда модно было все гипертрофированное: губы, скулы, чтобы сразу было понятно - сделано дорого-богато! Сейчас же мы в основном исправляем видимые для самого клиента "шероховатости", небольшие дефекты, которые зачастую замечает лишь сам человек.

АВ : Постоянно. К счастью, все инвазивные процедуры носят временный эффект. Скажем, поставили тебе ботокс неправильно, просчитались с дозировкой, - через несколько месяцев препарат рассосется и эффект сойдет на нет. Как правило, человеку всегда можно помочь. Все процессы обратимы. Скажем, вам ввели слишком большой объем препарата при увеличении губ филлером. Это можно вывести за одни сутки, ввести препарат, растворяющий гиалуроновую кислоту, и через сутки от "утиных губ" не останется и следа.

АВ: Косметологи, имеющие профессиональный сертификат и диплом, зарегистрированы в Valvira, на сайте организации всегда можно проверить, какие услуги человек имеет право оказывать. Это очень просто: нужно лишь набрать на сайте Valvira имя и фамилию человека и проверить его регистрацию, а также - в каком именно качестве человек зарегистрирован. То есть в случае с инвазивной косметологией это должна быть либо медсестра, либо врач. Но никак не физиотерапевт или массажист.

НР: Как правило, профессиональные косметологи, обучавшиеся в Финляндии, состоят в объединении SKY - Suomen kosmetologien yhdistys , а профсоюз настоятельно не рекомендует заниматься инвазивными процедурами без медицинского образования. Косметолог, состоящий в объединении, обычно имеет в салоне профсоюзные наклейки или иные сертификаты.

НР: Многие сравнивают цены в России или Эстонии и в Финляндии. Если посмотреть русскоязычные и финноязычные форумы, то заметна разница в подходе. Если финны на форуме начнут искать, где подешевле, сразу же хор голосов начнет убеждать подумать о себе и о своем лице, перечислять стоимость хороших препаратов и услуг специалиста. А в России можно губы за пять тысяч рублей сделать. Девочка прикидывает - там это сорок евро, а здесь двести сорок. Ага, думает она, значит, жадные финны пытаются навариться. То есть человек живет параллельно в двух реалиях: услугу он хочет получить "здесь", но цены чтобы были как "там".

АВ: Финансовый вопрос и сарафанное радио решают. Подружка сходила - ей понравилось, а то, что ты пойдешь на другую процедуру и можешь получить, например, ожоговые рубцы или иные тяжелые последствия - это уже твои проблемы.

При этом мастера-надомники или "гастролеры" зачастую берут те же сумму, а то и больше, чем местные специалисты. Например, "гастролер" из Таллина может взять за тот же препарат, что мы продаем у себя в салоне, 250 евро, а у нас он стоит 210.

Мне регулярно в инстаграме предлагают купить какие-то препараты за сумму, например, 18 евро. Если вспомнить о том, из чего складываются финские цены, учесть хотя бы стоимость доставки, то сразу можно понять, что тебе пытаются продать контрафакт. И ведь люди покупают и работают на таких препаратах! Хорошо, если у клиента сильная иммунная система, которая выведет препарат без осложнений. А если нет?

Если мы говорим об инъекциях, то в Финляндии и вообще в ЕС все подобные препараты имеют сертификационный номер, по которому их происхождение можно отследить до страны изготовителя и завода. Если сравнивать с Россией, например, то там значительно больше контрафакта, чем у нас. Контрафакт может дать жуткие отеки, осложнения, аллергические реакции итд.

Если говорить о "надомницах", то они составляют конкуренцию косметологам, работающим в салонах, или же ваши клиенты и их это просто две разные категории людей?