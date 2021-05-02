ФОТО | Шарлотте исполнилось шесть лет: новое фото британской принцессы

На новой фотографии Шарлотта запечатлена улыбающейся, с распущенными волосами, на ней — синее платье с цветочным принтом.

В прошлом году герцог и герцогиня Кембриджские поделились фотографиями, сделанными во время сбора помощи для нуждающихся в графстве Норфолк. На снимках Шарлотта вместе со своей семьей помогает укладывать в коробки продукты для пожилых и для нуждающихся семей, живущих в Сандрингеме и окрестностях. На одной из фотографий принцесса стоит с продуктами у двери дома одной из семей.

Дочь герцога и герцогини Кембриджских четвертая в очереди на престол — после принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

В минувший четверг герцог и герцогиня Кембриджские праздновали 10 лет со дня свадьбы. В честь этой даты в официальном “Инстаграме” королевской семьи было опубликовано видео, где герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми — семилетним Джорджем, пятилетней (тогда еще) Шарлоттой и трехлетним Луи — гуляют по пляжу в Норфолке.

Принцесса Шарлотта появилась на свет 2 мая 2015 года в 08:34 утра в лондонской клинике Сент-Мэри. Через два месяца, 5 июля, принцессу крестили в церкви святой Марии Магдалины в Норфолке, расположенной недалеко от поместья Анмер-холл, куда герцог и герцогиня Кембриджские перебрались после рождения дочери.