Пасха 2021: что можно и что нельзя делать 2 мая

Пасха в 2021 году: что нужно сделать в этот день



Верующие посещают торжественную службу, которая начинается в Страстную субботу и завершается крестным ходом ночью 2 мая, правда, в Эстонии второй год церковные торжества проходят без прихожан. В этот день Небеса открыты и внемлют каждому слову, поэтому каждый может помолиться высшим силам и получить благословение свыше.

В праздничный день великий пост заканчивается, поэтому верующие могут полакомиться своими любимыми блюдами без ограничений. В этот день принято разговляться крашеными яйцами и куличами, а затем устраивать праздничный обед, на котором присутствуют все члены семьи и близкие друзья.

На Пасху принято не здороваться, а христоваться, вместо приветствия говоря: “Христос Воскрес!”. В ответ говорят: “Воистину Воскрес”. После этого обычно троекратно целуются и обнимаются, радуясь светлому дню.

Праздничный день — время радости и созидания, когда нужно духовно развиваться и впускать в души свет, совершая добрые деяния и протягивая руку помощи тем, кто нуждается в поддержке.

Что нельзя делать 2 мая



В день праздника не стоит убираться и заниматься домашними делами. Верующие заранее наводят порядок, чтобы в день светлого праздника отдохнуть и отметить важный церковный праздник.

Нельзя в день Светлой Пасхи предаваться грусти и унынию, сквернословить и конфликтовать. Праздник — время избавления от всего, что мешает развитию, поэтому в молитвах к Господу просят помощи, чтобы защититься от негатива.

На Пасху не стоит посещать кладбища и заниматься уборкой могил. Священнослужители призывают перенести эти хлопоты на праздник Радоницы.

Пасха — светлый и добрый праздник, провести который важно в хорошем настроении. Этот день помогает верующим обрести счастье и гармонию, внутренне обновиться и следовать путем света.