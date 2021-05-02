Как вас убивает шашлык: 5 опасностей

Китайские ученые проанализировали дым, исходящий от мангала, и его влияние на здоровье людей. Выяснилось, что после поедания мяса вторая самая большая опасность - это стоять рядом с местом приготовления шашлыка. Все потому, что в такой ситуации канцерогенные ПАУ активно проникают в организм через кожу - даже сильнее, чем если вдыхать «шашлычный» дым. Более того, следы ПАУ ученые нашли и на одежде любителей жареного мяса: когда ткань пропитывается вредным дымом, канцерогены попадают с нее на кожу.

Оказывается, приятный запах шашлыка тоже вреден. Опасность представляют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые выделяются во время жарки мяса на углях. Большую часть этих канцерогенов человек получает, съедая приготовленный таким образом шашлык, однако под угрозой оказываются даже те, кто «просто стоял рядом».

Можно ли как-то продолжать есть шашлыки, не рискуя заработать рак поджелудочной? Да, есть лайфхаки. Можно перед жаркой положить на куски мяса розмарин , обильно посыпать его черным перцем или замариновать в смеси трав (таких как орегано, базилик, тмин, шалфей, майоран, с добавлением лука и чеснока). Нехитрые манипуляции позволят снизить количество канцерогенов в готовом шашлыке.

Исследователи проанализировали данные более 62 тысяч американцев, у 208 из которых в течение девяти лет нашли рак поджелудочной. Ученые выяснили, кто из них предпочитал хорошо зажаренное мясо с большим количеством канцерогенов - оказалось, что у этих людей вероятность рака была на 70% выше, чем у тех, кто не ел такого мяса.

Все дело в канцерогенах, которые формируются в мясе при приготовлении на мангале или на решетке гриля. Они появляются, когда шашлык покрывается обугленной корочкой - чего не происходит, например, при жарке мяса на умеренном огне, тушении или запекании.

Ученые давно выяснили, что есть много красного мяса в больших количествах вредно — это увеличивает риск развития злокачественных опухолей в кишечнике. Но у мяса, приготовленного на гриле, есть дополнительная угроза — оно повышает вероятность рака еще и поджелудочной железы.

Так что, если вы жарите шашлык самостоятельно, старайтесь подходить к мангалу, только чтобы перевернуть шампуры, а в остальное время держитесь от него подальше. После посиделок возле огня поскорее смените одежду на чистую, а пропитанные дымом вещи отправьте в стирку.

Высокое давление

Повышенный риск рака - не единственная опасность, которая подстерегает вас при частом поедании жареного на огне мяса. Кроме того, увлечение шашлыком может привести и к росту артериального давления. Ученые сделали такой вывод, внимательно проследив за состоянием здоровья около 100 тысяч американцев, которые принимали участие в длительном исследовании. В начале эксперимента ни у кого из испытуемых не было серьезных проблем со здоровьем, но спустя 12-16 лет примерно у трети развилась артериальная гипертензия.

И что же отличало этих людей от остальных участников? Правильно - любовь к жареному. Выяснилось, что вероятность столкнуться с повышенным давлением на 17% выше у тех, кто часто ест поджаренные до обугленного состояния мясо, курицу или рыбу.

Дело в том, что вещества, которые образуются при этом способе приготовления, вызывают окислительный стресс - повреждение клеток из-за большого содержания свободных радикалов. Из-за этого ухудшается состояние сосудов, развивается атеросклероз - а он не только провоцирует гипертонию, но и повышает риск инфаркта и инсульта. Если вы съедите поджаренное на мангале мясо или рыбу пару-тройку раз за месяц, в этом нет ничего страшного. Но увлекаться таким методом приготовления еды и делать его повседневным не стоит - это может быть опасно для сердца и сосудов.

Поездка на шашлыки может закончиться мигренью

Дело вовсе не в долгом стоянии в пробках на выезде из города. Виноватым в очередном приступе мигрени может оказаться глутамат натрия - популярный усилитель вкуса, который часто бывает указан на упаковке продуктов как E621. Но причем тут шашлык, спросите вы?