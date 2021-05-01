“Я не хочу детей. Или хочу? Как понять?”. Несколько рекомендаций, которые вам помогут

Печальная правда в том, что большинство людей, которые ко мне обращаются, не могут принять окончательного решения по десять, пятнадцать, двадцать лет. И это бесконечно ранит. Некоторые люди не осознают амбивалентности своих желаний, потому считают, будто можно выбрать только одну из двух сторон: “у меня когда-нибудь будут дети” или “у меня никогда не будет детей”.

Это может вызывать у них дополнительное ощущение стыда, потому что им кажется, будто другим решение далось с легкостью. Некоторым кажется, будто можно просто жить-жить - и в какой-то момент просто “все понять”. И хотя такое действительно может случиться, полагать такой подход универсальным - заблуждение.

И хотя набирающее обороты движение чайлдфри отрицает саму эту идею, именно они громогласнее всех артикулируют твердое решение не иметь детей. И они заслуживают уважения. Но многим людям тяжело понять, чего же они на самом деле хотят.

Трудность заключается в том, что мы, увы, живем в пронаталисткой парадигме мира, которая предполагает, что все люди по умолчанию должны хотеть и иметь детей. Точка.

Я занимаюсь этим 30 лет - и за это время встречала самых разных людей, обращавшихся ко мне за помощью: это были мужчины, женщины, одинокие, состоящие в браке и имеющие незарегистрированные отношения. Люди, которые только начинали совместную жизнь, люди, которые только что закончили отношения. Люди в возрасте от 28 до 59 лет. Моя цель - помочь им принять одно из самых непростых решений в жизни и понять, хотят они стать родителями или нет.

Это всего лишь несколько примеров страхов, переживаний и сомнений, с которыми ко мне приходят мои клиенты. Я терапевтка, которая сосредоточила свой интерес на помощи людям, пытающимся понять, хотят ли они детей.

Я хочу хоть немного отдохнуть от того давления, которое на меня оказывает мой выбор занять выжидательную позицию.

Я всегда хотела детей, но теперь думаю: а этично ли их рожать с учетом политической и климатической обстановке на планете?

Я переживаю за то, что потеряю себя, свою свободу и комфортную жизнь, если решусь на детей. И боюсь, что пожалею, если не решусь.

Я боюсь потерять партнера, потому что он хочет детей, а я - я не знаю, чего хочу я. Кажется, я не хочу детей.

И исходя из этого, решение якобы должно прийти - в зависимости от возраста, подходящего времени, партнера, отношений. В отчаянии они мечутся, пытаясь принять решение. И этим процессом управляет страх, а не желание. Опираясь на страх, можно ощутить только мучительное одиночество и оцепенение. А вот когда решение принимается из точки желания, радости и полной ясности, человек получает совершенно иной опыт.

* * *

Первое, что я пытаюсь донести до всех своих клиентов, это то, что выбор стать родителем или прожить жизнь без детей, оборачивается совершенно уникальным опытом для каждого отдельно взятого человека.



Никто не может сказать вам, что правильно именно для вас - ни семья, ни общество, ни даже ваши собственные убеждения, влияющие на эти решения, а иногда и требующие определенного выбора.





Конечно, для всех ситуация развивается по-разному: некоторые не хотели становиться родителями, а став ими, полюбили родительство, другие хотели детей, но в итоге поняли, что счастливы и без них. Прекрасно, если происходит именно так, но опора на вероятность - это не путь к полноценной жизни. Принять осознанное решение только после того, как вы сами поймете, чего же вы хотите на самом деле и почему хотите именно этого, — вот в чем суть настоящей свободы.

По моему мнению, если бы каждый из нас просто остановился и подумал, подходит ли ему материнство или отцовство, — независимо оттого, уверены мы в ответе или нет, — наш опыт принятия окончательного решения был бы куда более богатым, полным и свободным от навязанных страхов.

* * *

Вторая вещь, в которой я пытаюсь убедить своих клиентов, это понимание причины того, что они чувствуют себя в тупике. Это происходит из-за того, что они одновременно пытаются понять, чего они хотят (стать родителями) и что они будут с этим делать (принимать решение). Из этого тупика невозможно найти выход.



Важно понимать, что желание, решение и цель - это не всегда одно и то же.

