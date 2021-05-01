“Я не хочу детей. Или хочу? Как понять?”. Несколько рекомендаций, которые вам помогут(4)
Я боюсь потерять партнера, потому что он хочет детей, а я - я не знаю, чего хочу я. Кажется, я не хочу детей.
Я переживаю за то, что потеряю себя, свою свободу и комфортную жизнь, если решусь на детей. И боюсь, что пожалею, если не решусь.
Я всегда хотела детей, но теперь думаю: а этично ли их рожать с учетом политической и климатической обстановке на планете?
Я хочу хоть немного отдохнуть от того давления, которое на меня оказывает мой выбор занять выжидательную позицию.
Это всего лишь несколько примеров страхов, переживаний и сомнений, с которыми ко мне приходят мои клиенты. Я терапевтка, которая сосредоточила свой интерес на помощи людям, пытающимся понять, хотят ли они детей.
Я занимаюсь этим 30 лет - и за это время встречала самых разных людей, обращавшихся ко мне за помощью: это были мужчины, женщины, одинокие, состоящие в браке и имеющие незарегистрированные отношения. Люди, которые только начинали совместную жизнь, люди, которые только что закончили отношения. Люди в возрасте от 28 до 59 лет. Моя цель - помочь им принять одно из самых непростых решений в жизни и понять, хотят они стать родителями или нет.
Трудность заключается в том, что мы, увы, живем в пронаталисткой парадигме мира, которая предполагает, что все люди по умолчанию должны хотеть и иметь детей. Точка.
И хотя набирающее обороты движение чайлдфри отрицает саму эту идею, именно они громогласнее всех артикулируют твердое решение не иметь детей. И они заслуживают уважения. Но многим людям тяжело понять, чего же они на самом деле хотят.
Это может вызывать у них дополнительное ощущение стыда, потому что им кажется, будто другим решение далось с легкостью. Некоторым кажется, будто можно просто жить-жить - и в какой-то момент просто “все понять”. И хотя такое действительно может случиться, полагать такой подход универсальным - заблуждение.
Печальная правда в том, что большинство людей, которые ко мне обращаются, не могут принять окончательного решения по десять, пятнадцать, двадцать лет. И это бесконечно ранит. Некоторые люди не осознают амбивалентности своих желаний, потому считают, будто можно выбрать только одну из двух сторон: “у меня когда-нибудь будут дети” или “у меня никогда не будет детей”.
И исходя из этого, решение якобы должно прийти - в зависимости от возраста, подходящего времени, партнера, отношений. В отчаянии они мечутся, пытаясь принять решение. И этим процессом управляет страх, а не желание. Опираясь на страх, можно ощутить только мучительное одиночество и оцепенение. А вот когда решение принимается из точки желания, радости и полной ясности, человек получает совершенно иной опыт.
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Первое, что я пытаюсь донести до всех своих клиентов, это то, что выбор стать родителем или прожить жизнь без детей, оборачивается совершенно уникальным опытом для каждого отдельно взятого человека.
Никто не может сказать вам, что правильно именно для вас - ни семья, ни общество, ни даже ваши собственные убеждения, влияющие на эти решения, а иногда и требующие определенного выбора.
Конечно, для всех ситуация развивается по-разному: некоторые не хотели становиться родителями, а став ими, полюбили родительство, другие хотели детей, но в итоге поняли, что счастливы и без них. Прекрасно, если происходит именно так, но опора на вероятность - это не путь к полноценной жизни. Принять осознанное решение только после того, как вы сами поймете, чего же вы хотите на самом деле и почему хотите именно этого, — вот в чем суть настоящей свободы.
По моему мнению, если бы каждый из нас просто остановился и подумал, подходит ли ему материнство или отцовство, — независимо оттого, уверены мы в ответе или нет, — наш опыт принятия окончательного решения был бы куда более богатым, полным и свободным от навязанных страхов.
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Вторая вещь, в которой я пытаюсь убедить своих клиентов, это понимание причины того, что они чувствуют себя в тупике. Это происходит из-за того, что они одновременно пытаются понять, чего они хотят (стать родителями) и что они будут с этим делать (принимать решение). Из этого тупика невозможно найти выход.
Важно понимать, что желание, решение и цель - это не всегда одно и то же.
Цель состоит в том, чтобы узнать правду о каждом из пунктов. Вы можете хотеть стать родителем, но так и не стать им - по разным причинам. Вы можете осознать, что хотели бы уже иметь детей, но приняли решение не делать этого на данном этапе жизни, и это решение не изменит того факта, что вы хотите стать родителем. Решение все-таки иметь детей может стать не самым оптимальным выбором, но все же вы примете его - по своим причинам (но не из досады!).
Самый эффективный способ принять окончательное решение - отодвинуть на второй план это самое давление, которое заставляет вас сделать выбор, и сосредоточиться на своем искреннем желании. Можете ли вы представить себе такой оазис свободы, где нет места страху, осуждению и стыду? Где это даже не берется в расчет? Что, если существует точка, в которой нет правильного и неправильного, хорошего и плохого ответа?
Я убеждена, что у каждого должна быть возможность пройти через свой собственный, не подвергающейся цензуре процесс, результатом которого станет понимание того, чего каждый конкретный человек хочет.
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В течение 30 лет я веду неуверенных в своих силах людей через структурированный, упорядоченный процесс, который дарует им ту ясность, что они так жаждут получить. Цена отказа от принятия решение может быть эмоционально высокой и повлечет за собой отказ от дальнейших планов, что, в свою очередь, скажется на финансовом благополучии человека (особенно женщин, которые часто жертвуют продвижением по карьерной лестнице - чтобы не рисковать на случай, если они решат завести детей). Но есть способ все-таки выйти из тупика и двигаться вперед. Вот несколько советов.
Начните с временного (от одного до трех месяцев) отказа от обсуждения темы с партнером
Если вы одиноки, перестаньте думать об этом и не обсуждайте вопрос с другими людьми. В это время вы просто решаете не знать, чего вы хотите и что будете делать. Не думайте ни о том, ни о другом.
Примите тот факт, что нерешительность - сложнее, чем вам кажется на первый взгляд
И это не потому, что с вами что-то не так.
Перестаньте основывать свое решение на составлении списков “за” и “против”
Они заведут вас в тупик. Если вы делаете это в третий или какой-там-уже раз и ничего не можете решить, еще одно повторение точно не поможет.
Составьте список из трех решений, которые вы приняли в жизни, потому что внутренне ощущали, что они правильные для вас
В нескольких предложениях опишите под ними, как приятно вам было их принимать. Это ощущение, которое вы заслуживаете испытать тогда, когда скажете “да” родительству или “да” жизни без детей.
Разделите решение и желание, отложив решение в сторону до тех пор, пока вы не определитесь с желанием
Для этого составьте список всех опасений, связанных с решением. Затем перечислите все особенности или внешние аспекты своей жизни, о которых вы не можете перестать думать (возраст, здоровье, карьера, статус отношений и так далее). Затем сложите эти два списка в конверт и уберите его с глаз долой. Не заглядывайте в него до тех пор, пока вы не поймете, чего хотите и почему хотите именно этого.
Зафиксируйте поток сознания, записав и ответив себе на следующие вопросы:
• Я всегда представлял(а), что моя жизнь к этому возрасту будет такой-то (запишите, перечитайте и зафиксируйте чувства, которые вы испытали, читая свой текст).
• Какие послания вы получили от своих родителей, окружения, религии и общества относительно родительства?
• Разрешите себе принять решение о том, что вы хотите ребенка, и проживите с ним пять дней. В течение этого времени ежедневно пишите о том, как вы относитесь к решению, которое якобы приняли. Не торгуйтесь. Чем больше вы поверите в свое решение, тем больше информации вы получите о себе.
• Проделайте то же самое с решением не иметь детей.
• Что должно произойти, чтобы вы сказали “да” родительству и почувствовали себя хорошо?
• Что должно произойти, чтобы вы сказали “да” жизни без детей и почувствовали себя хорошо?
Это время исследования без необходимости принимать решение поможет вам раскрыть свое искреннее желание. Как только вы узнаете, что вами движет изнутри, вы сможете принять осознанное решение о том, что собираетесь делать. Преждевременное принятие решения (без полной ясности желания) только усложнит процесс, чем, и отсрочит наступление чувства успокоения, которого вы безусловно заслуживаете.
Также важно помнить, что даже когда вы принимаете осознанные решения, вы все равно вынуждены принять универсальную истину, что вы не можете контролировать исход своей жизни, - с детьми или без них. Попытка сделать это, разыгрывая в голове каждый из сценариев, только заставит вас страдать.
Вы можете знать только то, как вы хотите, чтобы ваша жизнь развивалась, и делать все возможное, чтобы она складывалась именно так. Однако, если ваша воображаемая жизнь не сбудется, это не значит, что история на этом заканчивается, и теперь вам придется страдать.
Родительство - это не судьба и не прения. Нет единственно правильного выбора. Только вы можете знать, что правильно именно для вас: вы - рулевой в своей жизни.