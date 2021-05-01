Большой гороскоп: что звезды обещают нам в мае 2021?
Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы мая, когда большинству людей будет сопутствовать удача. Все они на этот раз будут сконцентрированы в первой половине месяца.
4 мая — переход Меркурия в Знак Близнецов
Это одновременно и самый важный день мая, который во многом определит то, что будет происходить в конце месяца и в начале лета. Переход Меркурия в Знак Близнецов — это очень благоприятное событие, так как эта планета чувствует себя в данном Знаке максимально комфортно.
Фактически, в Близнецах Меркурий обретает максимум своей силы. Это время, когда обостряется память и внимание людей. 4 мая у многих из нас появятся новые стремления, цели, желания. Из-за этого перехода 4 числа и в последующие дни находить общий язык всем людям будет гораздо проще.
5 мая — зеркальная дата
Этот день пройдет под эгидой спокойной и размеренной энергии, ведь Пятерка олицетворяет собой золотую середину. 5 число — идеальный день для отдыха, смены обстановки, общения с близкими. Можно при желании и поработать, но лучше не переутомляться. Также в этот день ожидается всплеск творческой работы. Можно заняться сменой стиля и работой над преображением своего внешнего вида.
6, 7 мая — максимум потока Эта-Аквариды
В эти два дня большой успех ожидает людей, которые занимаются обучением, наукой, интеллектуальным трудом. Радиант потока находится в области созвездия Водолея, поэтому 6 и 7 числа можно загадывать желание относительно работы и бизнеса. Можно ставить перед собой новые цели, совершать дорогостоящие покупки, о которых вы давно мечтали.
11 мая — Новолуние в Тельце
Это Новолуние будет особенно позитивным и мягким. Луна спровоцирует рост удачных и максимально ненавязчивых мыслей, ведь в этот день она будет находиться в перигее, то есть, на самом минимальном расстоянии от Земли.
Нахождение светила в Знаке Тельца поможет обрести финансовую удачу. На многих людей найдет желание преобразить жилище — заняться ремонтом, генеральной уборкой, перестановкой мебели. В этот день очень полезно избавляться от накопившегося хлама и ненужных вещей. Также 11 мая будет гораздо проще адаптироваться к изменениям в жизни. Можно менять работу и браться за дела, которые вы давно откладывали.
13 мая — переход Юпитера в Знак Рыб
Последним из самых благоприятных дней месяца будет 13 мая. В этот четверг произойдет очень важное астрологическое событие — переход Юпитера в Знак Рыб. В глобальном смысле начнется эпоха борьбы с отрицательными эмоциями.
Самая большая и тяжелая планета поможет в борьбе за место под солнцем, но не напрямую. Юпитер повысит уровень оптимизма и сделает нас более организованными и стабильными эмоционально — как в будущем в целом, так и 13 мая в частности.
Далее — гороскоп на май портала dailyhoro.ru.
Овен. В мае у Овнов могут “проснуться” их самые ужасные зодиакальные привычки. Это чревато проблемами как в любовной, так и в деловой сферах. Наступает время, когда нужно максимально осторожно подходить к вопросам принятия решений.
Это не самый благоприятный месяц, но остаться на плаву Овнам не составит никакого труда. Главное — заранее продумывать каждый шаг, не рисковать и не обижать близких людей.
Также астрологи настоятельно советуют не демонстрировать окружающим свое самодовольство, что поможет лишь найти новых врагов и недоброжелателей.
В любом случае настраивайте себя только на лучшее. Самое главное в мае — как можно скорее урегулировать все разногласия с близкими, второй половинкой и, конечно же, на работе. Не стоит копить в себе злость и обиду.
Телец. Месяц яркий, но весьма не простой. Первая половина месяца будет довольно тревожной. У Тельцов могут возникать очень неприятные мысли и сомнения по поводу принятых ранее решений и событий.
На Тельцов может оказываться сильное давление со стороны начальства, клиентов, да и дома тоже могут быть некоторые неурядицы.
В мае наступает идеальное время для того, чтобы избавляться от старого и привлекать новое. В этом Тельцам поможет уборка, которую стоит сделать как можно раньше.
Что касается нового, то тут лучше исключить дорогостоящие покупки. Речь может идти о новых навыках, поисках второй половинки, новой работе. Астрологи не советуют совершать обмен валюты, брать кредиты.
Самую важную сферу жизни не получится выделить. В мае важно абсолютно все.
Совершать покупки лучше в середине месяца. Это будет самое спокойное время.
В общении с людьми лучше проявлять максимум искренности.
Близнецы. Текущее положение Плутона и некоторых других планет оставляет желать лучшего. Также в конце месяца будет затмение Луны. Все это говорит о том, что Близнецам финансовой удачи не светит, да и в целом фортуна будет достаточно редко посещать в мае, поэтому нужно меньше рисковать и тщательнее планировать дела: в трудных ситуациях нельзя пускать все на самотек или действовать по наитию.
В целом месяц будет вполне рядовым. Близнецам желательно пользоваться помощью близких людей, поскольку в мае один в поле точно не воин.
Астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам обходить стороной токсичных людей и проявлять больше жизнелюбия. Не стоит уходить в негатив и жалеть себя. Нужно лучше продумывать планы и не забывать о том, что в мае мир будет у ног тех, кто может держать себя и свои эмоции в руках.
Рак. У людей данного Знака наступает очень важное время — пора сменить мировоззрение, если того требует сердце и здравый смысл. Если ничего не получается и все валится из рук, значит, настало время перемен.
Один из самых полезных жизненных навыков в мае для Раков — умение подстраиваться под происходящее и быстро реагировать на любые изменения. Сейчас нельзя унывать.
Ракам стоит поучиться чему-то полезному и в целом заняться получением новых знаний. В конце месяца звезды сделают их более импульсивными. Нужно будет научиться держать себя в руках, особенно на работе.
В целом у Раков на первое место выйдет сфера любви. Особенно важным май станет для тех, кто находится в поисках. Главное — преодолеть некоторые страхи, избавиться от вредных привычек и выработать новые, позитивные. Сделать это будет не так уж и сложно. Важно лишь правильно настроиться и перестать общаться с людьми, которые ни на что не годны, кроме сомнений.
Лев. Львам звезды и планеты подарят много благоприятных перемен в делах, работе и бизнесе, но эти перемены поначалу могут привести к некоторым неурядицам.
Астрологи рекомендуют Львам находить баланс между работой и отдыхом, чтобы сохранять ясность ума, а также пользоваться полезными советами для поднятия настроения.
В любви стоит быть максимально осторожными и уступчивыми. Даже небольшая ссора с близким человеком может привести к расставанию.
Деньги будут идти в руки Львам, но для того, чтобы финансовая удача их не покинула, им стоит побороть такой порок, как эгоизм. Во всем, что касается денег, стоит полагаться на личный опыт.
Не исключено, что Львы столкнутся с мощной оппозицией на новом месте работы или при попытке заключить важную финансовую сделку.
В целом май для Львов окажется временем глобальных, но не самых заметных перемен.
В первых двух декадах месяца астрологи советуют представителям данного Знака заниматься тем, что они долго откладывали. Лучше не лениться.
Дева. Май для Дев — это время, когда нужно задействовать всю свою мудрость и научиться доверять внутреннему голосу. Это время освобождения от страхов и неуверенности. Сейчас просто нельзя позволять себе бояться чего-то или кого-то. Финансовая удача следует за теми, кто оптимистичен и готов к любым поворотам судьбы.
Не стоит расстраиваться, если кто-то из друзей или товарищей пойдет на предательство или обман. Это покажет истинное лицо человека.
Апогеем проблем станет конец месяца. Полное лунное затмение нарушит планы и заставит Дев переживать без повода и стать слишком мнительными.
Сейчас невозможно выделить самую главную сферу жизни. Девам придется действовать по наитию и по ситуации. Важно быть расторопнее и смелее. Не стоит отсиживаться в зоне комфорта и ждать, пока с неба начнут падать звезды.
Весы. У Весов в мае будет очень много дел, работы, забот. Возможно, что все это свалится максимально резко.
Но как бы интенсивно ни наваливались проблемы, решать их лучше последовательно. Не стоит браться за все подряд без разбора.
Нужно оставаться в тонусе, а для этого понадобится отдых и отказ от многозадачности. Также не стоит гневить судьбу негативными высказываниями вроде “мне вечно не везет”, “я неудачник” и так далее. Слова и мысли имеют свойство сбываться, так что лучше не рисковать.
Астрологи просят Весов остерегаться служебных романов. Тем, кто уже находится в отношениях, стоит обратить внимание на перевод любви на новый уровень. Одиноким Весам лучше сфокусироваться на работе.
Денежная удача в мае будет то приходить к Весам, то уходить от них. Это наложит свой отпечаток на успехи в работе и бизнесе. Самое главное сейчас — не тратить крупные суммы денег и сфокусироваться на самых важных проектах и задачах.
В мае можно будет браться за то, что ранее казалось очень непростым и непонятным. Но для этого понадобится толика смелости.
Скорпион. Настало время взять под контроль все происходящее. Скорпионам потребуется отделить важное от напускного. Управлять судьбой им поможет сила разума и подсознания. Важен правильный настрой, состояние души.
Кто-то из знакомых людей может подать Скорпионам отличную идею.
В любви Скорпионам может потребоваться романтический отдых со второй половинкой. Это очень важно, поскольку так можно будет сгладить все острые углы. Одиноким Скорпионам можно знакомиться, но лучше это делать в социальных сетях и на сайтах знакомств. Также эксперты советуют не торопить события. Это чревато неудачами.
Скорпион относится к Знакам Зодиака, которые не прощают обиды. Но астрологи настоятельно рекомендуют научиться прощать людей, особенно если они задействованы в работе и в финансовых делах Скорпионов. Нужно как можно больше заниматься коллективной работой, быть учтивыми с клиентами и начальством. Это основа успеха в мае, потому что от окружающих людей будет исходить вдохновение и удача.
Стрелец. Стрельцам в мае необходимо пересмотреть некоторые жизненные установки.
В самом начале и в конце месяца возможны неожиданные расходы, непредвиденные изменения в планах.
Всем, кто работает в большом коллективе, нужно как можно меньше обращать внимание на слухи. Завистники не дремлют, вынашивая планы мести.
Стрельцам удастся укрепить свое материальное положение, найти новую работу, совершить выгодные покупки, о которых они давно мечтали. Также в мае им будет легче менять курс и браться за новые дела.
Астрологи напоминают, что удача не улыбается дважды. Если откроется какая-то дверь, она долго открытой оставаться не станет. Важно брать то, что нужно, если Вселенная это предложит.
Козерог. У каждого Знака Зодиака есть свои жизненные принципы. У Козерогов наступает то самое время, когда эти принципы могут и должны измениться. Эти люди не особо любят изменения, но им придется подстроиться под новые жизненные правила.
Также Козерогам придется принять некоторых людей такими, какие они есть. Это поможет им сохранить дружбу и любовь. Главный камень преткновения в мае — нетерпимость, неуважительное поведение.
Середина месяца — идеальное время для продаж, поисков новой работы, переговоров, решения юридических проблем. Сейчас нельзя распылять энергию впустую. Звезды хотят, чтобы Козероги занимались самыми важными делами. Это принесет им прибыль.
При этом первое, о чем стоит помнить всем Козерогам без исключения, — это необходимость держать в секрете свои амбиции и планы. Также в мае не стоит сплетничать и добиваться своего обманом. Взаимодействовать с людьми нужно осторожно, что Козероги умеют довольно хорошо. Однако держать на дистанции друзей и близких не стоит. Это может обидеть их, а подобные проблемы сейчас ни к чему хорошему не приведут.
Водолей. В мае Водолеям придется изменить свое отношение к жизни, чтобы не только остаться на плаву, но и преуспеть в любви или в делах. Водолеям будет полезно пересмотреть некоторые привычки. Что касается поведения окружающих, то в нем будет некоторое иррациональное зерно. Не стоит пытаться понимать людей, поскольку они будут непредсказуемыми.
У Водолеев в мае две сферы станут основными — духовная и финансовая. На первый взгляд они мало чем связаны, но эта связь куда крепче и важнее, чем кажется. Нужно прислушиваться к своему сердцу, когда дело дойдет до поисков нового источника доходов или вдохновения. Также в мае Водолеи смогут увидеть последствия недавно принятых финансовых и деловых решений. Словом, это очень важный, хоть и нелегкий месяц.
Водолеям не стоит поддаваться искушениям. Астрологи советуют не гнаться за легкой наживой и не рисковать почем зря.
Покупки лучше совершать во второй декаде мая.
В последние 5-6 дней весны стоит смотреть в оба и не браться за новые проекты.
Рыбы. У одиноких Рыб начинается очень благоприятный период для поисков второй половинки. Также в мае звезды помогут представителям данного Знака улучшить отношения с близкими.
Что касается денег и работы, то тут лучше попридержать коней. Согласно прогнозам астрологов, в мае у Рыб ожидаются некоторые денежные трудности, связанные с ослаблением финансовых потоков.
Рыбам в мае ни в коем случае нельзя поддаваться сомнениям и страхам. Это касается не только финансовых страхов, но и любых других.
Астрологи советуют больше работать и меньше лениться. Результат не заставит себя ждать.
Во второй и третьей декаде мая можно смело строить планы на будущее.
В целом у Рыб отлично пройдет адаптация к новым условиям, поэтому можно менять работу, заниматься поисками новых увлечений и отправляться в дальнюю дорогу.