Большой гороскоп: что звезды обещают нам в мае 2021?

Нахождение светила в Знаке Тельца поможет обрести финансовую удачу. На многих людей найдет желание преобразить жилище — заняться ремонтом, генеральной уборкой, перестановкой мебели. В этот день очень полезно избавляться от накопившегося хлама и ненужных вещей. Также 11 мая будет гораздо проще адаптироваться к изменениям в жизни. Можно менять работу и браться за дела, которые вы давно откладывали.

Это Новолуние будет особенно позитивным и мягким. Луна спровоцирует рост удачных и максимально ненавязчивых мыслей, ведь в этот день она будет находиться в перигее, то есть, на самом минимальном расстоянии от Земли.

В эти два дня большой успех ожидает людей, которые занимаются обучением, наукой, интеллектуальным трудом. Радиант потока находится в области созвездия Водолея, поэтому 6 и 7 числа можно загадывать желание относительно работы и бизнеса. Можно ставить перед собой новые цели, совершать дорогостоящие покупки, о которых вы давно мечтали.

Этот день пройдет под эгидой спокойной и размеренной энергии, ведь Пятерка олицетворяет собой золотую середину. 5 число — идеальный день для отдыха, смены обстановки, общения с близкими. Можно при желании и поработать, но лучше не переутомляться. Также в этот день ожидается всплеск творческой работы. Можно заняться сменой стиля и работой над преображением своего внешнего вида.

Фактически, в Близнецах Меркурий обретает максимум своей силы. Это время, когда обостряется память и внимание людей. 4 мая у многих из нас появятся новые стремления, цели, желания. Из-за этого перехода 4 числа и в последующие дни находить общий язык всем людям будет гораздо проще.

Это одновременно и самый важный день мая, который во многом определит то, что будет происходить в конце месяца и в начале лета. Переход Меркурия в Знак Близнецов — это очень благоприятное событие, так как эта планета чувствует себя в данном Знаке максимально комфортно.

Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы мая, когда большинству людей будет сопутствовать удача. Все они на этот раз будут сконцентрированы в первой половине месяца.

Что касается нового, то тут лучше исключить дорогостоящие покупки. Речь может идти о новых навыках, поисках второй половинки, новой работе. Астрологи не советуют совершать обмен валюты, брать кредиты.

В мае наступает идеальное время для того, чтобы избавляться от старого и привлекать новое. В этом Тельцам поможет уборка, которую стоит сделать как можно раньше.

На Тельцов может оказываться сильное давление со стороны начальства, клиентов, да и дома тоже могут быть некоторые неурядицы.

Телец. Месяц яркий, но весьма не простой. Первая половина месяца будет довольно тревожной. У Тельцов могут возникать очень неприятные мысли и сомнения по поводу принятых ранее решений и событий.

В любом случае настраивайте себя только на лучшее. Самое главное в мае — как можно скорее урегулировать все разногласия с близкими, второй половинкой и, конечно же, на работе. Не стоит копить в себе злость и обиду.

Также астрологи настоятельно советуют не демонстрировать окружающим свое самодовольство, что поможет лишь найти новых врагов и недоброжелателей.

Это не самый благоприятный месяц, но остаться на плаву Овнам не составит никакого труда. Главное — заранее продумывать каждый шаг, не рисковать и не обижать близких людей.

Овен. В мае у Овнов могут “проснуться” их самые ужасные зодиакальные привычки. Это чревато проблемами как в любовной, так и в деловой сферах. Наступает время, когда нужно максимально осторожно подходить к вопросам принятия решений.

Самая большая и тяжелая планета поможет в борьбе за место под солнцем, но не напрямую. Юпитер повысит уровень оптимизма и сделает нас более организованными и стабильными эмоционально — как в будущем в целом, так и 13 мая в частности.

Последним из самых благоприятных дней месяца будет 13 мая. В этот четверг произойдет очень важное астрологическое событие — переход Юпитера в Знак Рыб. В глобальном смысле начнется эпоха борьбы с отрицательными эмоциями.

Совершать покупки лучше в середине месяца. Это будет самое спокойное время.

В общении с людьми лучше проявлять максимум искренности.

Близнецы. Текущее положение Плутона и некоторых других планет оставляет желать лучшего. Также в конце месяца будет затмение Луны. Все это говорит о том, что Близнецам финансовой удачи не светит, да и в целом фортуна будет достаточно редко посещать в мае, поэтому нужно меньше рисковать и тщательнее планировать дела: в трудных ситуациях нельзя пускать все на самотек или действовать по наитию.

В целом месяц будет вполне рядовым. Близнецам желательно пользоваться помощью близких людей, поскольку в мае один в поле точно не воин.

Астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам обходить стороной токсичных людей и проявлять больше жизнелюбия. Не стоит уходить в негатив и жалеть себя. Нужно лучше продумывать планы и не забывать о том, что в мае мир будет у ног тех, кто может держать себя и свои эмоции в руках.

Рак. У людей данного Знака наступает очень важное время — пора сменить мировоззрение, если того требует сердце и здравый смысл. Если ничего не получается и все валится из рук, значит, настало время перемен.

Один из самых полезных жизненных навыков в мае для Раков — умение подстраиваться под происходящее и быстро реагировать на любые изменения. Сейчас нельзя унывать.

Ракам стоит поучиться чему-то полезному и в целом заняться получением новых знаний. В конце месяца звезды сделают их более импульсивными. Нужно будет научиться держать себя в руках, особенно на работе.

В целом у Раков на первое место выйдет сфера любви. Особенно важным май станет для тех, кто находится в поисках. Главное — преодолеть некоторые страхи, избавиться от вредных привычек и выработать новые, позитивные. Сделать это будет не так уж и сложно. Важно лишь правильно настроиться и перестать общаться с людьми, которые ни на что не годны, кроме сомнений.