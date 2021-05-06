06.05.2021, 09:27
Яркий образ для выпускного или свадьбы от Glow Beauty Studio
Glow Beauty Studio
Сезон выпускных и свадеб — один из самых любимых периодов для мастеров Glow Beauty Studio. Мы с большой радостью и трепетом подготавливаем девушек всех возрастов к их знаменательному дню.
Парикмахеры и визажисты нашей студии — это специалисты с многолетним опытом, которые смогут выполнить макияж и прическу любой сложности, а также порекомендовать подходящий вариант образа для каждой клиентки.
В Glow Beauty Studio мы используем только качественную, проверенную продукцию и косметику. Для молодой кожи возможно сделать макияж исключительно минеральной и безопасной косметикой.
Glow Beauty Studio с нетерпением ждет выпускниц, чтобы помочь им быть еще более прекрасными и уверенными в такой важный и незабываемый день!