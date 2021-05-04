Компьютерная диагностика волос – решение проблемы облысения и выпадения волос

На самом деле выпадение волос – самая распространенная на сегодняшний день проблема. С ней может столкнуться любой человек вне зависимости от пола, возраста или социального статуса.

Причин для выпадения волос может быть много. Мы связываем это зачастую с ухудшением экологии, сменой температур и сезонной цикличностью зима-лето, неправильно подобранными средствами для волос.

Кроме того, проблемы, связанные с трихологией – наукой о волосах и волосистой части головы, могут быть комплексными. Это не только выпадение волос, но и ломкость, сухость, раздражение и зуд кожи головы, проблемы после беременности, дерматит и экзема на коже головы, а также многое другие.

С проблемой кожи головы и выпадением волос встречаются одинаково часто и мужчины, и женщины. Неприятный зуд кожи головы или участки, где волосы не растут, — очень деликатная проблема, которая порождает неуверенность в себе.

Обратиться к специалисту-трихологу для ее устранения решается далеко не каждый. Сначала в ход идут домашние средства, затем уходовые процедуры в салонах и аптечные средства, приобретенные по рекомендации. И все же в большинстве случаев проблема так и остается нерешенной.

В действительности эффективным решением этих проблем занимается Trihholoogia kliinik.

Клиника трихологии – первая медицинская клиника в Эстонии, которая столь глубоко и детально специализируется на изучении и решении проблем, связанных с лечением волос и кожи головы.

Микровидеодиагностика, или компьютерная диагностика кожи и волос Это метод, которому нет равных при выявлении отклонений в их состоянии. Такой анализ волос намного эффективнее визуального осмотра, поскольку позволяет врачу увидеть поврежденный участок со 150-кратным увеличением. В этом случае практически не остается сомнений в причинах появления перхоти, алопеции и других распространенных трихологических проблем. Трихолог в обязательном порядке проверяет количество пустых фолликулов, из которых при грамотном лечении еще могут вырасти новые стержни. С помощью подключенных к компьютеру микроскопа и видеокамеры врач видит причины появления у пациента неприятных симптомов и может сразу же наметить эффективные пути их устранения.



После диагностики специалист назначает правильный домашний уход и необходимые процедуры в клинике. Процедуры могут включать в себя витаминные уколы, физиопроцедуры, плазмотерапию и т.д. Безусловно, начиная лечение волос, вы должны понимать, что этот процесс займет время. Как правило, это работа не только специалистов клиники, но и ваша собственная работа дома, где вы обеспечиваете волосам надлежащий уход – отмечают специалисты.