Компьютерная диагностика волос – решение проблемы облысения и выпадения волос
На самом деле выпадение волос – самая распространенная на сегодняшний день проблема. С ней может столкнуться любой человек вне зависимости от пола, возраста или социального статуса.
Причин для выпадения волос может быть много. Мы связываем это зачастую с ухудшением экологии, сменой температур и сезонной цикличностью зима-лето, неправильно подобранными средствами для волос.
Кроме того, проблемы, связанные с трихологией – наукой о волосах и волосистой части головы, могут быть комплексными. Это не только выпадение волос, но и ломкость, сухость, раздражение и зуд кожи головы, проблемы после беременности, дерматит и экзема на коже головы, а также многое другие.
С проблемой кожи головы и выпадением волос встречаются одинаково часто и мужчины, и женщины. Неприятный зуд кожи головы или участки, где волосы не растут, — очень деликатная проблема, которая порождает неуверенность в себе.
Обратиться к специалисту-трихологу для ее устранения решается далеко не каждый. Сначала в ход идут домашние средства, затем уходовые процедуры в салонах и аптечные средства, приобретенные по рекомендации. И все же в большинстве случаев проблема так и остается нерешенной.
В действительности эффективным решением этих проблем занимается Trihholoogia kliinik.
Клиника трихологии – первая медицинская клиника в Эстонии, которая столь глубоко и детально специализируется на изучении и решении проблем, связанных с лечением волос и кожи головы.
После диагностики специалист назначает правильный домашний уход и необходимые процедуры в клинике. Процедуры могут включать в себя витаминные уколы, физиопроцедуры, плазмотерапию и т.д. Безусловно, начиная лечение волос, вы должны понимать, что этот процесс займет время. Как правило, это работа не только специалистов клиники, но и ваша собственная работа дома, где вы обеспечиваете волосам надлежащий уход – отмечают специалисты.
Подбор вместе со специалистом домашней косметики, шампуней, ампул – очень важный момент. Ведь неправильный домашний уход может навредить и ухудшить ситуацию.
Главную роль в решении проблемы с волосами играет именно диагностика. Качественная диагностика – это залог успешного лечения.
На первичном осмотре в Трихологической клинике врач-трихолог проанализирует симптомы выпадения волос, расспросит вас о возникновении заболевания. Вы пройдете компьютерную диагностику, которая определит состояние кожи головы и луковиц волос, качество и состояние волос, скорость их роста.
Диагностика – процедура безболезненная и довольно интересная. Пациент может детально и наглядно оценить ситуацию на свой голове. И на основе полученных результатов специалист предложит схему лечения и процедуры по уходу за волосами и кожей головы.
Вы достойны иметь здоровые волосы и быть уверенным в себе!
Если вы хотите пройти в Трихологической клинике микровидеодиагностику – компьютерную диагностику кожи и волос, чтобы понять в чем причина их чрезмерного выпадения, вы можете воспользоваться промокодом Juuksed30.
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