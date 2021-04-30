6 необычных рецептов куличей

Чтобы ребенок точно не проигнорировал ваши старания и не ел одну лишь глазурь, попробуйте эти необычные рецепты куличей. Глазурь для них можно использовать покупную или сделать самим, смешав два с половиной стакана сахарной пудры и три столовые ложки молока.

1. Краффин



Ингредиенты:



1 яйцо

2 желтка

80 граммов сахара

350 граммов муки

¼ чайной ложки соли

1 чайная ложка сухих дрожжей

80 миллилитров молока

140 граммов сливочного масла

100 граммов вяленой вишни или клюквы

½ чайной ложки корицы



Взбейте венчиком яйцо, желтки и сахар. В другой миске смешайте муку, дрожжи и соль. Добавьте к муке яйца с сахаром, молоко и 40 граммов растопленного сливочного масла. Замесите тесто руками в течение 12 минут. Тесто будет немного липким, но еще муку в него добавлять не нужно. Накройте миску полотенцем и оставьте в комнате на два часа.

Разделите тесто на два шарика. Тонко раскатайте их, каждый смажьте оставшимся сливочным маслом, посыпьте вишней и корицей. Скатайте тесто в рулет, разрежьте его пополам вдоль и сверните улиткой. Смажьте формы для куличей маслом, выложите в них тесто и оставьте на час.

В это время разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте примерно 40 минут, до золотистого цвета. Остудите в течение 15 минут, а затем достаньте куличи из формы.

2. Красный бархат



Ингредиенты:



7 граммов дрожжей

150 граммов сахара

250 граммов сливочного масла

5 яиц

550 граммов муки

Щепотка соли

160 граммов изюма или вяленой вишни

3 столовые ложки какао



Сложите все ингредиенты в миску. Вымешивайте тесто руками в течение пяти минут. Накройте тесто полотенцем, оставьте его на полтора часа.

Разделите тесто на части, скатайте из них шарики, положите их в смазанные маслом формы. Оставьте тесто в комнате на час.