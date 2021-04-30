Рецепты
30.04.2021, 10:19

6 необычных рецептов куличей

 
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Куличи обожают есть и взрослые, и дети. Но обычно все сходятся в том, что самая вкусная часть кулича — глазурь. Она ведь сладкая, еще и с разноцветными посыпками. А вот тесто в покупных куличах не слишком вкусное, поэтому лучше готовить их самим, считает сайт CHIPS Journal.

Чтобы ребенок точно не проигнорировал ваши старания и не ел одну лишь глазурь, попробуйте эти необычные рецепты куличей. Глазурь для них можно использовать покупную или сделать самим, смешав два с половиной стакана сахарной пудры и три столовые ложки молока.

1. Краффин


Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 2 желтка
  • 80 граммов сахара
  • 350 граммов муки
  • ¼ чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 80 миллилитров молока
  • 140 граммов сливочного масла
  • 100 граммов вяленой вишни или клюквы
  • ½ чайной ложки корицы


Взбейте венчиком яйцо, желтки и сахар. В другой миске смешайте муку, дрожжи и соль. Добавьте к муке яйца с сахаром, молоко и 40 граммов растопленного сливочного масла. Замесите тесто руками в течение 12 минут. Тесто будет немного липким, но еще муку в него добавлять не нужно. Накройте миску полотенцем и оставьте в комнате на два часа.

Разделите тесто на два шарика. Тонко раскатайте их, каждый смажьте оставшимся сливочным маслом, посыпьте вишней и корицей. Скатайте тесто в рулет, разрежьте его пополам вдоль и сверните улиткой. Смажьте формы для куличей маслом, выложите в них тесто и оставьте на час.

В это время разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте примерно 40 минут, до золотистого цвета. Остудите в течение 15 минут, а затем достаньте куличи из формы.

2. Красный бархат


Ингредиенты:

  • 7 граммов дрожжей
  • 150 граммов сахара
  • 250 граммов сливочного масла
  • 5 яиц
  • 550 граммов муки
  • Щепотка соли
  • 160 граммов изюма или вяленой вишни
  • 3 столовые ложки какао


Сложите все ингредиенты в миску. Вымешивайте тесто руками в течение пяти минут. Накройте тесто полотенцем, оставьте его на полтора часа.

Разделите тесто на части, скатайте из них шарики, положите их в смазанные маслом формы. Оставьте тесто в комнате на час.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куличи примерно 30 минут. Проткните их зубочисткой. Если она выйдет сухой, то куличи готовы.

3. Двухцветный кулич


Ингредиенты:

  • 7 граммов дрожжей
  • 150 граммов сахара
  • 250 граммов сливочного масла
  • 5 яиц
  • 550 граммов муки
  • Щепотка соли
  • 160 граммов изюма или вяленой вишни
  • 3 столовые ложки какао


Миксером взбейте масло с сахаром. По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно взбивая. В другой миске смешайте муку, соль и дрожжи. Влейте масляную смесь и сначала размешайте тесто ложкой, а затем вымесите его руками, пока оно не станет мягким и однородным. Разделите его на две части. Добавьте в одну какао, еще немного вымесите тесто. Уберите обе порции теста в холодильник на всю ночь.

Утром добавьте в тесто изюм, вымесите его в течение пяти минут. Раскатайте оба вида теста в прямоугольники. Положите один на другой. Сверните их в рулет. Разрежьте на несколько частей и положите в смазанные маслом формы. Тесто должно заполнять формы наполовину. Оставьте куличи в комнате, пока они не увеличатся в два раза.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куличи примерно 40 минут, до золотистого цвета.

4. Бездрожжевой кулич


Ингредиенты:

  • 4 ½ стакана муки
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • ¾ чайной ложки соды
  • ½ чайной ложки соли
  • Цедра одного лимона
  • 1 стакан молока
  • 100 граммов мягкого сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 2 яйца
  • 3 желтка
  • ⅔ стакана изюма или вяленой вишни


Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для кулича маслом.

Смешайте в миске четыре стакана муки, разрыхлитель, соду, соль и цедру. В другой миске взбейте масло и сахар. По одному добавьте яйца, тщательно взбивая. Всыпьте половину мучной смеси, размешайте. Влейте половину молока, размешайте. По очереди добавьте оставшуюся мучную смесь и молоко. В конце насыпьте изюм, вымесите тесто в течение пяти минут. Добавьте остальную муку. Скатайте из теста шар, выложите его в форму. Сделайте крестообразный надрез.

Выпекайте примерно час. Проткните тесто зубочисткой. Если она выйдет сухой, кулич готов.

5. Обезьяний хлеб


Ингредиенты для теста:

  • 170 миллилитров воды
  • ½ столовой ложки сухих дрожжей
  • ½ столовой ложки соли
  • ¼ стакана меда
  • 4 яйца
  • 100 граммов растопленного сливочного масла
  • 1 стакан цукатов
  • 550 граммов муки


Ингредиенты для карамели:

  • 5 столовых ложек сливочного масла
  • ½ стакана сахара
  • ½ столовой ложки корицы


Смешайте муку, соль и дрожжи. В отдельной миске взбейте яйца, мед и сливочное масло. Перелейте эту смесь к муке. Замесите тесто, оставьте его на час. Затем добавьте цукаты, снова вымесите тесто. Разделите его на маленькие кусочки, скатайте из них шарики.

Смешайте сахар и корицу, растопите сливочное масло. Сначала обмакните каждый шарик в масло, а затем обваляйте в сахаре. Выложите их в одну большую форму или несколько маленьких. Оставьте в комнате на час.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте примерно 40 минут.

6. Морковный кулич


Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 100 граммов сливочного масла
  • 150 граммов сахара
  • 1 стакан тертой моркови
  • 500 граммов муки
  • ½ чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 100 граммов цукатов


В миске смешайте муку, дрожжи и соль. В другой миске взбейте яйца и сахар. Перелейте эту смесь к муке, туда же добавьте морковь и замесите тесто до однородности. Добавьте масло, вымесите тесто в течение 15 минут. Оставьте его в комнате на час.

Насыпьте цукаты, размешайте тесто, разделите его на части и выложите их в формы, чтобы тесто заполняло не больше половины формы. Оставьте куличи на час.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте примерно час, обязательно проверив готовность зубочисткой.

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