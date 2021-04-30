6 необычных рецептов куличей
Чтобы ребенок точно не проигнорировал ваши старания и не ел одну лишь глазурь, попробуйте эти необычные рецепты куличей. Глазурь для них можно использовать покупную или сделать самим, смешав два с половиной стакана сахарной пудры и три столовые ложки молока.
1. Краффин
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 2 желтка
- 80 граммов сахара
- 350 граммов муки
- ¼ чайной ложки соли
- 1 чайная ложка сухих дрожжей
- 80 миллилитров молока
- 140 граммов сливочного масла
- 100 граммов вяленой вишни или клюквы
- ½ чайной ложки корицы
Взбейте венчиком яйцо, желтки и сахар. В другой миске смешайте муку, дрожжи и соль. Добавьте к муке яйца с сахаром, молоко и 40 граммов растопленного сливочного масла. Замесите тесто руками в течение 12 минут. Тесто будет немного липким, но еще муку в него добавлять не нужно. Накройте миску полотенцем и оставьте в комнате на два часа.
Разделите тесто на два шарика. Тонко раскатайте их, каждый смажьте оставшимся сливочным маслом, посыпьте вишней и корицей. Скатайте тесто в рулет, разрежьте его пополам вдоль и сверните улиткой. Смажьте формы для куличей маслом, выложите в них тесто и оставьте на час.
В это время разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте примерно 40 минут, до золотистого цвета. Остудите в течение 15 минут, а затем достаньте куличи из формы.
2. Красный бархат
Ингредиенты:
- 7 граммов дрожжей
- 150 граммов сахара
- 250 граммов сливочного масла
- 5 яиц
- 550 граммов муки
- Щепотка соли
- 160 граммов изюма или вяленой вишни
- 3 столовые ложки какао
Сложите все ингредиенты в миску. Вымешивайте тесто руками в течение пяти минут. Накройте тесто полотенцем, оставьте его на полтора часа.
Разделите тесто на части, скатайте из них шарики, положите их в смазанные маслом формы. Оставьте тесто в комнате на час.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куличи примерно 30 минут. Проткните их зубочисткой. Если она выйдет сухой, то куличи готовы.
3. Двухцветный кулич
Ингредиенты:
- 7 граммов дрожжей
- 150 граммов сахара
- 250 граммов сливочного масла
- 5 яиц
- 550 граммов муки
- Щепотка соли
- 160 граммов изюма или вяленой вишни
- 3 столовые ложки какао
Миксером взбейте масло с сахаром. По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно взбивая. В другой миске смешайте муку, соль и дрожжи. Влейте масляную смесь и сначала размешайте тесто ложкой, а затем вымесите его руками, пока оно не станет мягким и однородным. Разделите его на две части. Добавьте в одну какао, еще немного вымесите тесто. Уберите обе порции теста в холодильник на всю ночь.
Утром добавьте в тесто изюм, вымесите его в течение пяти минут. Раскатайте оба вида теста в прямоугольники. Положите один на другой. Сверните их в рулет. Разрежьте на несколько частей и положите в смазанные маслом формы. Тесто должно заполнять формы наполовину. Оставьте куличи в комнате, пока они не увеличатся в два раза.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куличи примерно 40 минут, до золотистого цвета.
4. Бездрожжевой кулич
Ингредиенты:
- 4 ½ стакана муки
- 1 столовая ложка разрыхлителя
- ¾ чайной ложки соды
- ½ чайной ложки соли
- Цедра одного лимона
- 1 стакан молока
- 100 граммов мягкого сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 2 яйца
- 3 желтка
- ⅔ стакана изюма или вяленой вишни
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для кулича маслом.
Смешайте в миске четыре стакана муки, разрыхлитель, соду, соль и цедру. В другой миске взбейте масло и сахар. По одному добавьте яйца, тщательно взбивая. Всыпьте половину мучной смеси, размешайте. Влейте половину молока, размешайте. По очереди добавьте оставшуюся мучную смесь и молоко. В конце насыпьте изюм, вымесите тесто в течение пяти минут. Добавьте остальную муку. Скатайте из теста шар, выложите его в форму. Сделайте крестообразный надрез.
Выпекайте примерно час. Проткните тесто зубочисткой. Если она выйдет сухой, кулич готов.
5. Обезьяний хлеб
Ингредиенты для теста:
- 170 миллилитров воды
- ½ столовой ложки сухих дрожжей
- ½ столовой ложки соли
- ¼ стакана меда
- 4 яйца
- 100 граммов растопленного сливочного масла
- 1 стакан цукатов
- 550 граммов муки
Ингредиенты для карамели:
- 5 столовых ложек сливочного масла
- ½ стакана сахара
- ½ столовой ложки корицы
Смешайте муку, соль и дрожжи. В отдельной миске взбейте яйца, мед и сливочное масло. Перелейте эту смесь к муке. Замесите тесто, оставьте его на час. Затем добавьте цукаты, снова вымесите тесто. Разделите его на маленькие кусочки, скатайте из них шарики.
Смешайте сахар и корицу, растопите сливочное масло. Сначала обмакните каждый шарик в масло, а затем обваляйте в сахаре. Выложите их в одну большую форму или несколько маленьких. Оставьте в комнате на час.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте примерно 40 минут.
6. Морковный кулич
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 100 граммов сливочного масла
- 150 граммов сахара
- 1 стакан тертой моркови
- 500 граммов муки
- ½ чайной ложки соли
- 1 чайная ложка сухих дрожжей
- 100 граммов цукатов
В миске смешайте муку, дрожжи и соль. В другой миске взбейте яйца и сахар. Перелейте эту смесь к муке, туда же добавьте морковь и замесите тесто до однородности. Добавьте масло, вымесите тесто в течение 15 минут. Оставьте его в комнате на час.
Насыпьте цукаты, размешайте тесто, разделите его на части и выложите их в формы, чтобы тесто заполняло не больше половины формы. Оставьте куличи на час.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте примерно час, обязательно проверив готовность зубочисткой.