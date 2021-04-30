Родители 22 детей рассказали, как сохраняют романтику в отношениях. Они женаты 28 лет

Несмотря на большой стаж совместной жизни и множество домашних дел, супруги все равно находят время друг для друга и стремятся сохранить романтику в отношениях.

Например, они стараются выбраться куда-то только вдвоем и могут устроить свидание с коктейлями в ресторане. По вечерам, уложив детей спать, они отдыхают вдвоем в джакузи на заднем дворе своего дома.



Пара отмечает самый романтичный праздник в году, День Святого Валентина. Они не забыли об этом даже в пандемию, накрыв дома столик на двоих.





А еще Ноэль регулярно дарит букеты своей жене и делает милые сюрпризы. Например, в честь 28-й годовщины свадьбы он заполнил всю комнату розовыми шарами, подарил ей торт и дорогую дизайнерскую одежду, рассказывает The Sun.