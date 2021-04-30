Ковид у беременных грозит осложнениями и в 20 раз повышает риск смерти

Поначалу эксперты ВОЗ считали , что новый коронавирус не представляет особой опасности для беременных — “в отличие от свиного гриппа”, ставшего причиной пандемии 2009 года. Однако вывод этот был сделан, когда число подтвержденных случаев Covid-19 едва перевалило за 50 тысяч, почти все — в материковом Китае.

Результаты работы, продолжавшейся с марта по ноябрь прошлого года, но опубликованной только на этой неделе, значительно отличаются от представлений ученых годичной и даже полугодичной давности.

Особенно тяжело приходится тем, кто находится на позднем сроке, когда плод начинает подпирать снизу легкие, не давая матери полноценно дышать, но требуя при этом все больше кислорода.

Тем не менее, отмечает профессор Папагеоргиу, при заражении беременной женщины Covid-19 у нее действительно значительно возрастает риск развития тяжелой формы заболевания. Не в последнюю очередь потому, что во время беременности происходят гормональные изменения, угнетающие иммунитет — в противном случае организм матери может отторгнуть ребенка, который “всё же наполовину чужеродный имплант”.

“Я хотел бы отдельно подчеркнуть: беременность на фоне пандемии — еще не повод для паники, — заверил Би-би-си ведущий автор исследования, профессор Арис Папагеоргиу, возглавляющий в Оксфордском университете научное направление в Институте здоровья матери и ребенка. — У подавляющего большинства женщин беременность окончится нормальными, здоровыми родами — вне зависимости от того, были они инфицированы коронавирусом или нет”.

Сами авторы работы, впрочем, призывают по этому поводу не паниковать, не делать далеко идущих выводов и не принимать поспешных решений. Например, не откладывать запланированную беременность, и уж тем более не прерывать уже начавшуюся.

Оксфордские ученые пришли к таким выводам, проведя масштабное исследование с участием более 2000 рожениц из 18 стран мира, в том числе и России.

Однако и эти данные были довольно ненадежны: лишь о каждой четвертой коронавирусной пациентке детородного возраста врачам было известно, беременна она или нет.

Новое же исследование, по единодушному мнению экспертов, выполнено настолько тщательно, что не оставляет места для сомнений.

Во-первых, каждую его участницу ученые наблюдали на протяжении всего срока: от постановки диагноза — до самых родов и какое-то время после них. Во-вторых, каждой из таких пациенток фактически подбирали индивидуальную контрольную группу для сравнения — двух беременных женщин, максимально похожих на нее по возрасту и состоянию здоровья, но без коронавирусного диагноза.

При этом нужно отметить, что тяжелая форма Covid-19 развивалась далеко не у всех инфицированных беременных. В России, например, почти две трети участниц исследования перенесли коронавирус в легкой форме или вообще бессимптомно.

Вакцина для беременных

Тем не менее в целом разница между группами оказалась очевидной. Коронавирусные пациентки переносили беременность значительно хуже: у них намного чаще возникали осложнения, угрожающие не только здоровью, но и жизни матери и ребенка. Серьезные инфекции на фоне Covid-19 развивались в три раза чаще, а в реанимацию беременные пациентки с коронавирусом попадали чаще в целых пять раз.

Если в контрольной группе до конца исследования не дожила лишь одна роженица из 1424, то в “вирусной” скончались 11 из 706 пациенток — то есть разница в показателе смертности составила целых 22 раза. Впрочем, соавтор “российской” части исследования, акушер-гинеколог Алексей Холин, отмечает, что летальные исходы случались в основном в регионах, где из-за нехватки ресурсов пациенткам значительно сложнее получить необходимую медицинскую помощь.



Кроме того, женщины, инфицированные Covid-19, чаще рожали детей недоношенными, а у рожденных ими младенцев в пять раз чаще обнаруживались проблемы со здоровьем — вроде недоразвитых легких, повреждений мозга или нарушений зрения. 13% новорожденных унаследовали коронавирус от матери.

При этом ученые выяснили, что через материнское молоко вирус ребенку не передается — зато передаются защитные антитела. Правда, поскольку обеспечить безопасное расстояние при кормлении грудью невозможно, инфицированным женщинам приходилось сцеживать молоко и кормить детей “дистанционно”.

Авторы исследования подчеркивают: самый надежный способ защитить будущих матерей от вируса — вакцинация, несмотря на то что беременность входит в число противопоказаний и официально ожидающим ребенка делать прививку не рекомендуется.

Хотя беременных и не набирали в число волонтеров для испытания вакцин против Covid-19, у ученых набралось уже достаточно данных, чтобы утверждать, что прививка не несет опасности ни для матери, ни для ребенка, уверяет профессор Арис Папагеоргиу. “На наш взгляд, все беременные должны иметь возможность сделать прививку от коронавируса”, — заключает эксперт.