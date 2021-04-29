Что нужно успеть сделать в мае: советы для каждого знака Зодиака

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Это очень яркие и амбициозные личности, которые стремятся к тому, чтобы выглядеть всегда лучше остальных, быть на шаг впереди своих недоброжелателей и соперников. Им в мае необходимо заняться преображением - внутренним и внешним.

Овнам эксперты советуют очистить разум от страхов и неуверенности. Возможно, что в начале весны было много проблем на работе и в личных делах, но в мае этого случиться не должно. Необходимо побороть лень и прокрастинацию.

Львам астрологи рекомендуют начать майское обновление с покупки новой одежды. В этом месяце желательно успеть одеться с иголочки, наладить свой внутренний мир. Все это поможет Львам быть более популярными у противоположного пола.

Стрельцам необходимо успеть в мае спланировать дела на лето. В этом месяце астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не зацикливаться на прошлом. Также Стрельцам в мае нужно успеть завести полезные знакомства.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Этим людям в мае стоит фокусироваться на делах, которые наиболее важны и которые уже нет возможности откладывать на потом. Чем больше таких дел они смогут решить, тем удачливее они станут летом.

Тельцам стоит заняться раздачей долгов, завершением проектов на работе и в бизнесе. Также астрологи советуют успеть совершить все самые важные покупки, так как финансовая удача будет постоянно рядом.

Девам стоит заняться обустройством дома. Все, чего от них требуют планеты и звезды в этот период - сделать перестановку мебели и уборку, выбросить все лишнее и навести порядок в личных вещах, на рабочем месте.

Козероги - предприимчивые и максимально предусмотрительные люди. В мае им нужно успеть разобраться с самыми назойливыми проблемами, чтобы войти в летний период с чистой душой и спокойствием.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Люди стихии Воздуха - это те, кто дарит всем остальным позитив, добро и яркие эмоции. С ними не соскучишься, но в мае у них тоже есть свои задачи и цели, которые необходимо воплотить в жизнь.