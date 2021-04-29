"Я так привыкла к болезням, что не могла заподозрить серьезный диагноз". Жительница Эстонии Анне-Мари рассказала, как живет с иммунодефицитом

“В то же время для меня это все было настолько естественно, что я даже не могла подумать о серьезных проблемах со здоровьем. Я также была частым гостем в кабинете у школьного врача, и он знал, что если у меня нет настоящего бронхита, то, по крайней мере, горло точно болит”.

Анне-Мари показалось странным, когда она второй раз в жизни переболела ветряной оспой, заразившись от своего маленького ребенка, но этого тоже оказалось недостаточно для того, чтобы она приступила к тщательному исследованию своего организма. “Для меня это было уже нормой”, — говорит она. “Но, когда я обратилась к семейному врачу с односторонним средним отитом, он решил наконец выяснить, что со мной творится, потому что за год это был далеко не первый воспалительный процесс. Сначала я провела неделя в больнице с пневмонией, потом заболела ветряной оспой и в завершении всего возник еще и отит. По направлению от семейного врача я попала к терапевту. На тот момент я еще не понимала всю серьезность ситуации. Когда я пришла к доктору Кае Суклес, она отправила меня на прием к иммунологу др Кристе Ресс. В тот момент у меня был очередной бронхит. Уже на следующий день я сдавала анализы у иммунолога. В то время мне был 21 год, и я была мамой 1,5-годовалого ребенка”.

Анне-Мари отмечает, что диагноз ей поставили относительно легко. “Нужные врачи дали нужные направления, поэтому я довольно быстро получила диагноз и лечение”.

Первичный иммунодефицит – это заболевание, вызванное врожденным дефектом иммунной системы, повышающим восприимчивость к инфекциям дыхательных путей, кожи, кишечника и других органов.

“У моего общего вариативного иммунодефицита нет прямого лечения”, — говорит Анне-Мари. “Я получаю так называемое заместительное лечение, при котором для облегчения ситуации мне внутривенно вводят иммуноглобулин g. Он заменяет иммуноглобулины, которых не хватает моему организму для того, чтобы бороться с болезнями”.