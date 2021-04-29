"Я так привыкла к болезням, что не могла заподозрить серьезный диагноз". Жительница Эстонии Анне-Мари рассказала, как живет с иммунодефицитом
“В то же время для меня это все было настолько естественно, что я даже не могла подумать о серьезных проблемах со здоровьем. Я также была частым гостем в кабинете у школьного врача, и он знал, что если у меня нет настоящего бронхита, то, по крайней мере, горло точно болит”.
Анне-Мари показалось странным, когда она второй раз в жизни переболела ветряной оспой, заразившись от своего маленького ребенка, но этого тоже оказалось недостаточно для того, чтобы она приступила к тщательному исследованию своего организма. “Для меня это было уже нормой”, — говорит она. “Но, когда я обратилась к семейному врачу с односторонним средним отитом, он решил наконец выяснить, что со мной творится, потому что за год это был далеко не первый воспалительный процесс. Сначала я провела неделя в больнице с пневмонией, потом заболела ветряной оспой и в завершении всего возник еще и отит. По направлению от семейного врача я попала к терапевту. На тот момент я еще не понимала всю серьезность ситуации. Когда я пришла к доктору Кае Суклес, она отправила меня на прием к иммунологу др Кристе Ресс. В тот момент у меня был очередной бронхит. Уже на следующий день я сдавала анализы у иммунолога. В то время мне был 21 год, и я была мамой 1,5-годовалого ребенка”.
Анне-Мари отмечает, что диагноз ей поставили относительно легко. “Нужные врачи дали нужные направления, поэтому я довольно быстро получила диагноз и лечение”.
Если сравнивать жизнь до постановки диагноза с нынешней, то самая большая разница, безусловно, заключается в сокращении числа серьезных заболеваний. “У меня все еще присутствуют хронический кашель и насморк, но они незначительны по сравнению с предыдущими хроническими пневмонией, бронхитом, воспалительными заболеваниями органов малого таза, синуситом и т.п. Количество потребляемых антибиотиков значительно снизилось, поскольку показатели остаются стабильными”.
Знакомые Анне-Мари уже в курсе, что кашель, температура и другие простудные заболевания опасны для нее. “Меня заранее информируют о таких ситуациях, и никто не приходит ко мне с симптомами болезни. В детском саду и школе также в курсе, что меня нужно быстро информировать при распространении ветряной оспы, желудочных вирусов и прочих инфекционных заболеваний”.
“Если говорить о качестве жизни, то я придерживаюсь мнения, что болезнь не определяет меня, и поэтому я ни от чего не отказываюсь просто так”, — говорит Анне-Мари. “Если у человека есть большая сила воли, он может бегать на большие расстояния, подниматься на горные вершины и проводить время с друзьями. Конечно, мой организм способен не на все то, что может здоровый человек. Когда тело устает, я даю ему передышку. Если вы не дадите своему организм отдохнуть в нужный момент, тело потребует эту передышку силой”.
Анне-Мари является одним из основателей Общества иммунодефицита: “Я всегда готова поддержать других благодаря своему позитивному мышлению, и хочу показать людям, что все возможно, если вы этого хотите”.
Ежегодно с 22 по 29 апреля проводится Всемирная неделя первичного иммунодефицита.