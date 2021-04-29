ФОТО | Образец для подражания: история любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пара отмечает 10 лет со дня свадьбы

Знакомство в университете

Уильям и Кейт познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Причем, как неоднократно писали английские СМИ, их встреча не была случайной: Кейт грезила о принце еще с подросткового возраста и всеми силами пыталась добиться его внимания.

Принц посмотрел на девушку совершенно другим взглядом во время благотворительного студенческого показа мод: Кейт появилась на подиуме в черном белье, поверх которого было накинуто прозрачное сетчатое платье. В тот же вечер Уильям стал уделять Кейт знаки внимания и даже пытался поцеловать девушку, на что она ответила отказом. Такое поведение только раззадорило молодого человека. Вскоре принц Уильям и Кейт Миддлтон начали встречаться.

Начало отношений

Уже во время обучения на втором курсе Кейт и Уильям стали жить вместе в одной съемной квартире, что только подогрело слухи об их романе. Вместе с парой жилье делили и двое их одногруппников. К тому же, Уильяма и Кейт часто видели вместе: держась за руки, они гуляли по городку и устраивали в парке пикники.



Кейт была в числе около 300 человек, приглашенных на празднование 21-летия принца. Вечеринка в африканском стиле прошла в Виндзорском замке. Правда, место рядом с принцем было занято другой: там сидела Джессика, дочь борца за охрану природы Яна Крейга. Тем не менее, взгляд принца был направлен только на Кэтрин. Позже Уильям стал почетным гостем на дне рождения Кейт.

Несмотря на слухи, принц Уильям упорно отрицал наличие отношений с Кейт Миддлтон. В интервью в то время он не раз заявлял, что постоянной девушки у него нет, а если бы в его жизни появились серьезные отношения, он не стал бы их скрывать.

Расставания

Первый раз Кейт и Уильям расстались в 2004 году. Тогда они только окончили университет и решили взять перерыв в отношениях. Об этом стало известно не так давно, после публикации книги “Герцогиня Кембриджская: Как Кейт Миддлтон стала будущей королевой”. Но длился этот разрыв недолго.

Британские СМИ с уверенностью начали писать о восстановлении отношений пары после их совместного отдыха на горнолыжном курорте в 2005 году.