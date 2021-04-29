ФОТО | Образец для подражания: история любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пара отмечает 10 лет со дня свадьбы(2)
Знакомство в университете
Уильям и Кейт познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Причем, как неоднократно писали английские СМИ, их встреча не была случайной: Кейт грезила о принце еще с подросткового возраста и всеми силами пыталась добиться его внимания.
Принц посмотрел на девушку совершенно другим взглядом во время благотворительного студенческого показа мод: Кейт появилась на подиуме в черном белье, поверх которого было накинуто прозрачное сетчатое платье. В тот же вечер Уильям стал уделять Кейт знаки внимания и даже пытался поцеловать девушку, на что она ответила отказом. Такое поведение только раззадорило молодого человека. Вскоре принц Уильям и Кейт Миддлтон начали встречаться.
Начало отношений
Кейт была в числе около 300 человек, приглашенных на празднование 21-летия принца. Вечеринка в африканском стиле прошла в Виндзорском замке. Правда, место рядом с принцем было занято другой: там сидела Джессика, дочь борца за охрану природы Яна Крейга. Тем не менее, взгляд принца был направлен только на Кэтрин. Позже Уильям стал почетным гостем на дне рождения Кейт.
Расставания
Первый раз Кейт и Уильям расстались в 2004 году. Тогда они только окончили университет и решили взять перерыв в отношениях. Об этом стало известно не так давно, после публикации книги “Герцогиня Кембриджская: Как Кейт Миддлтон стала будущей королевой”. Но длился этот разрыв недолго.
Британские СМИ с уверенностью начали писать о восстановлении отношений пары после их совместного отдыха на горнолыжном курорте в 2005 году.
Тогда же Кейт начали преследовать журналисты. Девушке было очень тяжело от такого внимания к себе, поэтому принц Уильям даже приставил к ней охрану. Что, конечно же, не осталось незамеченным: после этого поступка окружающие были уверены в серьезности его намерений. Однако, кажется, жениться на Кейт принц не спешил.
В канун 2007 года в отношениях возлюбленных появилась трещина. Кейт пригласила принца встретить Новый год в кругу ее семьи, но тот вынужден был отказаться, чтобы не нарушать королевскую традицию. Тогда будущая герцогиня еще не придавала большого значения тонкостям королевского этикета, поэтому обиделась из-за его отказа.
Вскоре влюбленные должны были разлучиться: Уильям уехал на армейские сборы в Дорсет. А в 2007 году он решил, что у них с Кейт нет будущего, и расстался с ней. Причем сделал он это не слишком красиво: позвонил девушке, когда она была на работе. Миддлтон тяжело восприняла этот разрыв, но старалась не впадать в депрессию. В дальнейшем пара воссоединилась, однако перед этим Кейт выдвинула свое условие: во время романа с ней принц не должен встречаться со своими бывшими возлюбленными. Судя по всему, Уильям согласился с этим требованием.
Королевская свадьба
16 ноября 2010 года было объявлено о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Принц подарил возлюбленной кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое когда-то принадлежало его матери, принцессе Диане. Пара обручилась 20 октября, во время отпуска в Кении. Изначально Кейт и Уильям планировали сообщить о случившемся родным и друзьям 4 ноября, но радостное известие пришлось отложить: 3 ноября скончался дедушка Кейт. Герцогиня Кембриджская очень сожалела, что не успела сообщить ему радостную весть: ее дедушка очень ждал известия о помолвке внучки. Из-за похорон жених и невеста отложили официальное объявление о помолвке.
Свадебное торжество состоялось 29 апреля 2011 года. За церемонией следило около двух миллиардов человек по всему миру. В Вестминстерское аббатство было приглашено почти две тысячи гостей, среди которых были родственники жениха и невесты, сослуживцы принца Уильяма, члены монарших семей со всего мира, главы различных государств и британские знаменитости.
Всего на свадьбу потратили порядка 50 миллионов фунтов стерлингов. Большую часть расходов оплатили семьи жениха и невесты, и лишь часть средств была выделена из государственного бюджета.
Появление наследников
Спустя полтора года после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма мир дождался официального известия: герцогиня Кембриджская ждет первенца. Об этом 3 декабря 2012 года сообщили представители официальной лондонской резиденции Уильяма и Кейт — Сент-Джеймского дворца. Общественность долго ждала этой новости, за полтора года Кейт неоднократно подозревали в беременности.
Даже после официального объявления о беременности Кейт Миддлтон не изменила плотный график официальных визитов. Она сопровождала супруга на всех светских раутах, парадах, приемах, а также ездила вместе с ним по многим городам и странам. При этом ее внешний вид всегда был безупречен.
Первый ребенок пары, принц Джордж, родился в больнице Святой Марии 22 июля 2013 года. В честь этого события в Лондоне, Канаде и нескольких других городах торжественно прогремел салют. Публика увидела малыша на следующий день.
2 мая 2015 года на свет появилась принцесса Шарлотта — второй ребенок герцогов Кембриджских. Ее рождения ждали не меньше, чем появления на свет первенца пары.
Сейчас принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей. Их третьим ребенком стал принц Луи, родившийся 23 апреля 2018 года.
К годовщине свадьбы пара выложила в своем официальном аккаунте в Инстаграм трогательные и счастливые фото: