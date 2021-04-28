Какие дни в мае 2021 года будут самыми удачными?

Помните о том, что вы можете сделать положительным любой день. Для этого нужно лишь начинать день с любви к себе и к миру. Ваш оптимизм обладает гораздо большей силой, чем вы можете себе представить, напоминают эксперты сайта dailyhoro.ru.

4 мая — переход Меркурия в Знак Близнецов

Первый день силы мая — это одновременно и самый важный его день, который во многом определит то, что будет происходить в конце месяц и в начале лета. Переход Меркурия в Знак Близнецов — это очень благоприятное событие, так как эта планета чувствует себя в данном Знаке максимально комфортно.

Фактически, в Близнецах Меркурий обретает максимум своей силы. Это время, когда обостряется память и внимание людей. 4 мая у многих из нас появятся новые стремления, цели, желания. Из-за этого перехода 4 числа и в последующие дни находить общий язык всем людям будет гораздо проще.

5 мая — зеркальная дата

Зеркальная дата мая 05.05. В этот день править миром будет число 5. Этот день пройдет под эгидой спокойной и размеренной энергии, ведь Пятерка олицетворяет собой золотую середину. 5 число — идеальный день для отдыха, смены обстановки, общения с близкими. Можно при желании и поработать, но лучше не переутомляться. Также в этот день ожидается всплеск творческой работы. Можно заняться сменой стиля и работой над преображением своего внешнего вида.

6, 7 мая — максимум потока Эта-Аквариды

В эти два дня большой успех ожидает людей, которые занимаются обучением, наукой, интеллектуальным трудом. Радиант потока находится в области созвездия Водолея, поэтому 6 и 7 числа можно загадывать желание относительно работы и бизнеса. Можно ставить перед собой новые цели, совершать дорогостоящие покупки, о которых вы давно мечтали.

11 мая — Новолуние в Тельце

Это Новолуние будет особенно позитивным и мягким. Луна будет спровоцирует рост удачных и максимально ненавязчивых мыслей, ведь в этот день она будет находиться в перигее, то есть, на самом минимальном расстоянии от Земли.