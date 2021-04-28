Какие дни в мае 2021 года будут самыми удачными?
Помните о том, что вы можете сделать положительным любой день. Для этого нужно лишь начинать день с любви к себе и к миру. Ваш оптимизм обладает гораздо большей силой, чем вы можете себе представить, напоминают эксперты сайта dailyhoro.ru.
4 мая — переход Меркурия в Знак Близнецов
Первый день силы мая — это одновременно и самый важный его день, который во многом определит то, что будет происходить в конце месяц и в начале лета. Переход Меркурия в Знак Близнецов — это очень благоприятное событие, так как эта планета чувствует себя в данном Знаке максимально комфортно.
Фактически, в Близнецах Меркурий обретает максимум своей силы. Это время, когда обостряется память и внимание людей. 4 мая у многих из нас появятся новые стремления, цели, желания. Из-за этого перехода 4 числа и в последующие дни находить общий язык всем людям будет гораздо проще.
5 мая — зеркальная дата
Зеркальная дата мая 05.05. В этот день править миром будет число 5. Этот день пройдет под эгидой спокойной и размеренной энергии, ведь Пятерка олицетворяет собой золотую середину. 5 число — идеальный день для отдыха, смены обстановки, общения с близкими. Можно при желании и поработать, но лучше не переутомляться. Также в этот день ожидается всплеск творческой работы. Можно заняться сменой стиля и работой над преображением своего внешнего вида.
6, 7 мая — максимум потока Эта-Аквариды
В эти два дня большой успех ожидает людей, которые занимаются обучением, наукой, интеллектуальным трудом. Радиант потока находится в области созвездия Водолея, поэтому 6 и 7 числа можно загадывать желание относительно работы и бизнеса. Можно ставить перед собой новые цели, совершать дорогостоящие покупки, о которых вы давно мечтали.
11 мая — Новолуние в Тельце
Это Новолуние будет особенно позитивным и мягким. Луна будет спровоцирует рост удачных и максимально ненавязчивых мыслей, ведь в этот день она будет находиться в перигее, то есть, на самом минимальном расстоянии от Земли.
Нахождение светила в Знаке Тельца поможет нам обрести финансовую удачу. На многих людей найдет желание преобразить жилище — заняться ремонтом, генеральной уборкой, перестановкой мебели. В этот день очень полезно избавляться от накопившегося хлама и ненужных вещей. Также 11 мая будет гораздо проще адаптироваться к изменениям в жизни. Можно менять работу и браться за дела, которые вы давно откладывали.
13 мая — переход Юпитера в Знак Рыб
К сожалению, все дни силы в мае будут сконцентрированы в первой половине месяца. Последним из самых благоприятных дней месяца будет 13 мая. В этот четверг произойдет очень важное астрологическое событие — переход Юпитера в Знак Рыб. В глобальном смысле начнется эпоха борьбы с отрицательными эмоциями.
Самая большая и тяжелая планета поможет в борьбе за место под солнцем, но не напрямую. Он повысит наш оптимизм и даст людям более мощную интуицию, сделает нас более организованными и стабильными эмоционально — как в будущем в целом, так и 13 мая в частности.
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В дни силы старайтесь пребывать в тонусе и не отказываться попыток решения поставленных ранее задач. Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в эти дни будет гораздо проще побороть негативные установки, стоящие на пути успеха.