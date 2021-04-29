Ученые установили, какие люди любят кофе

Авторы работы задались вопросом, почему некоторые люди не любят кофе: дело только во вкусовых пристрастиях, либо кофе у них вызывает неприятные ощущения, например тахикардию?

Вместе с коллегами из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) они проанализировали данные 390 435 участников из британского биобанка в возрасте от 39 до 73 лет.

Ученые сравнили информацию о привычках употребления кофе с уровнями систолического и диастолического артериального давления и базовой частотой сердечных сокращений у участников исследования, а также проанализировали причинно-следственные связи между факторами методом менделевской рандомизации.

В результате они получили доказательства того, что на потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Иными словам, генетика не только отвечает за тягу к кофе; организм также сам регулирует количество потребления, защищая организм от чрезмерной дозы.

"Люди пьют кофе по разным причинам: чтобы взбодриться, когда они устали, потому что он приятный на вкус или потому, что это часть их повседневной жизни, - приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования профессора Элины Хиппёнен (Elina Hyppönen). - Но мы не осознаем, что люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высокое их кровяное давление, и это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма".

Авторы отмечают, что по количеству выпиваемого кофе косвенно можно судить о здоровье сердца и сосудов.

"Это означает, что тот, кто пьет много кофе, вероятно, более устойчив к кофеину с генетической точки зрения, чем тот, кто пьет его мало. И наоборот, человек, не пьющий кофе, или тот, кто пьет кофе без кофеина, более склонен к побочным эффектам кофеина и более подвержен высокому кровяному давлению", — продолжает ученый.

В Австралии каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина страдают от гипертонии, причем это состояние считается фактором риска многих опасных болезней, включая инсульт, сердечную недостаточность и хроническое заболевание почек. Если даже часть из них откажутся от ежедневного употребления кофе, это, по словам авторов, будет значительным шагом вперед.