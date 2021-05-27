ФОТО | Уже завтра первый в Эстонии магазин известного бренда COS откроется для покупателей в квартале Ротерманни

Магазин разместился в реновированном здании хлебозавода ХХ века, в котором были сохранены исторические элементы — такие, как оригинальные колонны, стены, а также покрытие известковой штукатуркой.

В новом магазине представлена ​​весенне-летняя коллекция COS 2021, вдохновленная сменой сезонов и оптимистичным взглядом бренда в будущее. Она разработана для теплой погоды, и остается при этом вневременной и универсальной. Ключевое слово коллекции — связность, которая представлена в базовых предметах гардероба. Свободные силуэты созданы для того, чтобы чувствовать себя комфортно дома, на пляже или на прогулке по городу.

COS стремится использовать высококачественные материалы, которые являются экологически безопасными и ограничивают влияние швейной промышленности на планету. В весенне-летний сезон используются материалы, для производства которых требуется меньше воды и пестицидов, такие как лен и конопляный хлопок. Эти ткани прочные, легкие, в них легко двигаться. В коллекции использовались переработанные материалы, например, купальные костюмы сделаны из переработанного нейлона.

Накануне официального открытия в первом в Эстонии магазине COS уже побывали известные эстонские стилисты, дизайнеры и модные инфлюэнсеры: