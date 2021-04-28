ФОТО | Известный бренд COS открывает первый в Эстонии магазин в квартале Ротерманни

В новом магазине представлена ​​весенне-летняя коллекция COS 2021, вдохновленная сменой сезонов и оптимистичным взглядом бренда в будущее. Она разработана для теплой погоды, и остается при этом вневременной и универсальной. Ключевое слово коллекции — связность, которая представлена в базовых предметах гардероба. Свободные силуэты созданы для того, чтобы чувствовать себя комфортно дома, на пляже или прогуливаясь по центру города.

COS стремится использовать высококачественные материалы, которые являются экологически безопасными и ограничивают влияние швейной промышленности на планету. В весенне-летний сезон используются материалы, для производства которых требуется меньше воды и пестицидов, такие как лен и конопляный хлопок. Эти ткани прочные, легкие, в них легко двигаться. В коллекции использовались переработанные материалы, например, купальные костюмы сделаны из переработанного нейлона.

COS — это лондонский модный бренд, вдохновленный современной культурой, известный своими коллекциями, в которых новаторский дизайн сочетается с устойчивым стилем. COS предлагает покупателям сезонные товары, создает современные и функциональные продукты, поддерживая искусство и сотрудничая с различными творческими людьми, галереями и творческими студиями.

Фотограф: Robin Galiegue

Стилист: Virginie Benarroch и Mitchell Belk

Модели: Veronika Kunz, Ajok Madel, Sora Choi, Babacar N'doye и Jonas Glöer



