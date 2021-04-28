Простуда или нет? Признаки того, что кашель вызван заражением ковидом

Учитывая возможную новую волну коронавирусной пандемии, очень важно соблюдать уже известные профилактические меры, препятствующие распространению ковида. В том числе изолироваться при возникшем подозрении на болезнь. Выявив симптомы инфекции на ранней стадии, вы можете защитить других от заражения, а себя - от тяжелой формы болезни. Правда, выявить симптомы коронавируса на начальном этапе может быть затруднительно, поскольку большинство из них совпадают с обычными ОРВИ, той же простудой. Но если, например, иметь в виду кашель, то специалисты советуют обращать внимание на некоторые признаки того, что его возникновение может объясняться заражением COVID-инфекцией.

Простуда или нет? И простуда, и COVID-19, развиваются после контакта с вирусом, поражающим верхние дыхательные пути. Патогены передаются от одного человека к другому посредством крошечных респираторных капель, исторгаемых из носа и рта инфицированного человека при разговоре, кашле, чихании.

Что следует знать об отличии COVID-19:

по сравнению с простудой ковид вызывает более разнообразную в своих симптомах клиническую картину;

имеет более длительный инкубационный период;

связан с более высоким риском тяжелого течения болезни, осложнений, летального исхода.

Вот признаки того, что возникший кашель может объясняться заражением коронавирусом.

Это сухой кашель. По статистике, от 59 до 82 процентов пациентов с диагнозом COVID-19 испытывают сухой кашель в первые дни заболевания. Сухой кашель означает, что вы кашляете, но при этом не происходит выделения мокроты, слизи. Влажный кашель и обычно ассоциируется с простудой и гриппом.

Что важно: сухой кашель также может быть признаком аллергии, поэтому при его появлении следует пройти тест на COVID или проконсультироваться с врачом.

С изменением голоса. Заражением коронавирусом может объясняться не только сухой, но и стойкий, то есть, длительный кашель. При этом из-за постоянного напряжения дыхательных путей может меняться звук голоса: он становится хрипловатым или «лающим».