Гороскоп
27.04.2021, 19:48

4 знака Зодиака, которым повезет в мае 2021 года

 
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Май 2021 года астрологи называют непростым месяцем, но это не значит, что удача будет обходить стороной абсолютно всех знаков Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказали, кому повезет больше, чем остальным.

В мае месяце набирать негативную силу будет ретроградный Плутон, а 23 числа к нему присоединится Сатурн. Также 26 мая пройдет полное лунное затмение. Словом, май — это время, про которое говорят: “День ото дня не легче”. Проблемы будут прибавляться, но люди перечисленных ниже знаков смогут с ними справиться лучше остальных. Если вы не входите в этот список, начинайте активно пользоваться талисманами удачи и верить в лучшее.

Близнецы. Близнецам глобальные перемены частенько идут лишь на пользу. Эти люди не любят уныние и стабильность. Именно поэтому их можно назвать одними из самых счастливых Знаков в мае. Да, будут трудности, но появятся и новые возможности, приключения. Близнецы смогут от души насладиться новыми эмоциями, знакомствами. Творческих представителей этого Знака ожидает появление нового вдохновения. Это будет период обретения новых сил.

Рак. Раки будут готовы к проблемам. Их энергетический запас повысится, так как весь май Марс будет находиться в их Знаке. Это очень благоприятное положение, которое как раз подходит для того, чтобы принимать удары судьбы и справляться с трудностями. Стойкость и сила духа Раков поможет им остаться на плаву в любой сфере жизни. Дилеммы, споры и различного рода негатив не смогут сокрушить силу воли этих людей.

Стрелец. Стрельцы живут в постоянном напряжении, чувствуя себя в нем как рыба в воде. В мае месяце им можно не бояться никого и ничего, потому что большинство их недоброжелателей будут заняты своими личными проблемами. Это значит, что Стрельцам удастся за это время взять инициативу и добиться успехов. У них получится выйти победителями, но при этом сохранить большую часть энергии на другие дела.

Водолей. Водолеи — люди, которые весьма креативно подходят к решению любых проблем. В мае их ожидает немало проблем, но они с ними справятся, причем так, что смогут произвести правильное впечатление на потенциальных партнеров и работодателей. В любви ситуация аналогичная. Любые неурядицы в отношениях обернутся для Водолеев чем-то позитивным. Возможно, завершатся токсичные отношения либо укрепятся те, которые приносят лишь счастье.

Оставить комментарий Читать комментарии