4 знака Зодиака, которым повезет в мае 2021 года

В мае месяце набирать негативную силу будет ретроградный Плутон, а 23 числа к нему присоединится Сатурн. Также 26 мая пройдет полное лунное затмение. Словом, май — это время, про которое говорят: “День ото дня не легче”. Проблемы будут прибавляться, но люди перечисленных ниже знаков смогут с ними справиться лучше остальных. Если вы не входите в этот список, начинайте активно пользоваться талисманами удачи и верить в лучшее.

Близнецы. Близнецам глобальные перемены частенько идут лишь на пользу. Эти люди не любят уныние и стабильность. Именно поэтому их можно назвать одними из самых счастливых Знаков в мае. Да, будут трудности, но появятся и новые возможности, приключения. Близнецы смогут от души насладиться новыми эмоциями, знакомствами. Творческих представителей этого Знака ожидает появление нового вдохновения. Это будет период обретения новых сил.

Рак. Раки будут готовы к проблемам. Их энергетический запас повысится, так как весь май Марс будет находиться в их Знаке. Это очень благоприятное положение, которое как раз подходит для того, чтобы принимать удары судьбы и справляться с трудностями. Стойкость и сила духа Раков поможет им остаться на плаву в любой сфере жизни. Дилеммы, споры и различного рода негатив не смогут сокрушить силу воли этих людей.

Стрелец. Стрельцы живут в постоянном напряжении, чувствуя себя в нем как рыба в воде. В мае месяце им можно не бояться никого и ничего, потому что большинство их недоброжелателей будут заняты своими личными проблемами. Это значит, что Стрельцам удастся за это время взять инициативу и добиться успехов. У них получится выйти победителями, но при этом сохранить большую часть энергии на другие дела.

Водолей. Водолеи — люди, которые весьма креативно подходят к решению любых проблем. В мае их ожидает немало проблем, но они с ними справятся, причем так, что смогут произвести правильное впечатление на потенциальных партнеров и работодателей. В любви ситуация аналогичная. Любые неурядицы в отношениях обернутся для Водолеев чем-то позитивным. Возможно, завершатся токсичные отношения либо укрепятся те, которые приносят лишь счастье.