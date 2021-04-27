Я – мама
27.04.2021, 17:42

Дети попытались обмануть папу, написав сообщения от имени мамы. Причем здесь дистанционное обучение?

 
Photo by olia danilevich from Pexels
Находчивые дети предприняли попытку обмануть папу, написав сообщения от имени мамы. Они хотели, чтобы тот разрешил им поиграть в видеоигры вместо учебы, пишет сайт Дети Mail.Ru.

Об этой уловке своих детей 14 апреля сообщил в твиттере нью-йоркский писатель Майкл Круз Кэйн. “Дети подобрали пароль к компьютеру моей жены и послали мне вот эти сообщения, как будто бы они от нее”, — написал Майкл, выложив скриншоты экрана своего смартфона.

Сообщения были такими: «Дети заслуживают того, чтобы разрешить им поиграть в видеоигры, ведь им так нелегко приходится в школе. Они со всем этим отлично справляются. Просто случайная мысль. Люблю тебя» и «Думаю, что нам надо разрешить детям поиграть в Роблокс или во что-то еще во время школы. В этом году им было так непросто, что они это заслужили. Люблю тебя».

Но папа сразу понял, что тут что-то не так, даже несмотря на то, что хитрые дети пытались имитировать слог, которым пишут сообщения взрослые, и даже поставили в конце каждого текста “люблю тебя”. Когда Майкл переслал скриншоты жене, она в недоумении спросила: “Кто это написал?”. “Твои коварные дети”, — ответил Майкл.

Твит так понравился пользователям, что стал настоящим хитом, собрав 340 тысяч лайков и более 20 тысяч ретвитов. Мало того, родители начали массово делиться своими историями о том, как их дети проявляли хитрость и смекалку, чтобы добиться своего, а также разными смешными случаями и ситуациями, с этим связанными.

Многие выкладывали фото записок, полных орфографических ошибок, от “мамы”, “учительницы” или другого взрослого, написанных их детьми с тем, чтобы получить для себя какие-нибудь выгоды.

Например, одна пользовательница опубликовала страничку из тетради дочки по математике, где та написала крупными печатными буквами “записку от мамы”: “Извините, Мэдлин сделает домашнюю работу к следующему уроку”, — и подписалась именем мамы.

Другой пользователь рассказал такую смешную историю из своего детства: “Один из моих школьных друзей не хотел бежать кросс и попросил свою старшую сестру написать ему записку учителю физкультуры от имени мамы. Она написала и положила ее в конверт. Друг отдал ее учителю, не посмотрев, что в ней. А учитель зачитал ее перед всем классом: “Дорогой мистер Уоткинс! К несчастью, когда Дэвид шел вчера из школы домой, из канавы выскочил аллигатор и откусил ему ногу. Боюсь, что он не сможет заниматься физкультурой до тех пор, пока нога не отрастет. С уважением, мама Дэвида”.

Многие родители также поделились историями о том, что их дети как настоящие хакеры взламывают родительские пароли и ограничения, чтобы получить доступ к тому контенту, который их интересует. Например, один папа рассказал, что в качестве наказания повысил возрастной лимит для одной из своих дочек, Либби, в ее Нетфликс-аккаунте и был очень доволен собой. Пока не обнаружил, что дочка нашла способ обойти ограничения — она просто создала новый аккаунт под говорящим названием “Либби-2, потому что папа дурак”.

Оставить комментарий Читать комментарии