Дети попытались обмануть папу, написав сообщения от имени мамы. Причем здесь дистанционное обучение?

Об этой уловке своих детей 14 апреля сообщил в твиттере нью-йоркский писатель Майкл Круз Кэйн. “Дети подобрали пароль к компьютеру моей жены и послали мне вот эти сообщения, как будто бы они от нее”, — написал Майкл, выложив скриншоты экрана своего смартфона.

Сообщения были такими: «Дети заслуживают того, чтобы разрешить им поиграть в видеоигры, ведь им так нелегко приходится в школе. Они со всем этим отлично справляются. Просто случайная мысль. Люблю тебя» и «Думаю, что нам надо разрешить детям поиграть в Роблокс или во что-то еще во время школы. В этом году им было так непросто, что они это заслужили. Люблю тебя».

Но папа сразу понял, что тут что-то не так, даже несмотря на то, что хитрые дети пытались имитировать слог, которым пишут сообщения взрослые, и даже поставили в конце каждого текста “люблю тебя”. Когда Майкл переслал скриншоты жене, она в недоумении спросила: “Кто это написал?”. “Твои коварные дети”, — ответил Майкл.

Твит так понравился пользователям, что стал настоящим хитом, собрав 340 тысяч лайков и более 20 тысяч ретвитов. Мало того, родители начали массово делиться своими историями о том, как их дети проявляли хитрость и смекалку, чтобы добиться своего, а также разными смешными случаями и ситуациями, с этим связанными.

Многие выкладывали фото записок, полных орфографических ошибок, от “мамы”, “учительницы” или другого взрослого, написанных их детьми с тем, чтобы получить для себя какие-нибудь выгоды.

Например, одна пользовательница опубликовала страничку из тетради дочки по математике, где та написала крупными печатными буквами “записку от мамы”: “Извините, Мэдлин сделает домашнюю работу к следующему уроку”, — и подписалась именем мамы.

Другой пользователь рассказал такую смешную историю из своего детства: “Один из моих школьных друзей не хотел бежать кросс и попросил свою старшую сестру написать ему записку учителю физкультуры от имени мамы. Она написала и положила ее в конверт. Друг отдал ее учителю, не посмотрев, что в ней. А учитель зачитал ее перед всем классом: “Дорогой мистер Уоткинс! К несчастью, когда Дэвид шел вчера из школы домой, из канавы выскочил аллигатор и откусил ему ногу. Боюсь, что он не сможет заниматься физкультурой до тех пор, пока нога не отрастет. С уважением, мама Дэвида”.

Многие родители также поделились историями о том, что их дети как настоящие хакеры взламывают родительские пароли и ограничения, чтобы получить доступ к тому контенту, который их интересует. Например, один папа рассказал, что в качестве наказания повысил возрастной лимит для одной из своих дочек, Либби, в ее Нетфликс-аккаунте и был очень доволен собой. Пока не обнаружил, что дочка нашла способ обойти ограничения — она просто создала новый аккаунт под говорящим названием “Либби-2, потому что папа дурак”.