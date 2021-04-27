Мать эстонского премьер-министра Кристи Каллас рассказала, как 50 лет назад помогала бороться с эпидемией гриппа в Эстонии

Кристи Каллас никогда не подчеркивала, что по образованию она врач. В глазах общественности она всегда была рада исполнять роль жены известного политика Сийма Калласа, а в последние пять месяцев — матери нового эстонского премьер-министра.

Эпидемия коронавируса — не первая в жизни Кристи Каллас, с первой она близко столкнулась будучи молодым врачом, зимой 1972 года, когда гриппом заболела четверть населения Эстонии — 214 000 человек. Кристи была тогда студенткой-медиком, училась на 6 курсе, и сразу же бросилась “истреблять грипп”.

“Если у человека поднималась температура, ему велели ждать доктора дома и не разрешали выходить на улицу. И врачи успевали обойти всех больных. Тогда на помощь позвали студентов”.

Это было одновременно захватывающе и изнурительно для молодого врача — приходилось совершать 30-40 домашних визитов в день. Плюс в то время не было никаких масок или других средств индивидуальной защиты.

Сама Кристи тогда не заболела, но в последние десятилетия делала прививку от гриппа. Она и ее муж уже вакцинировались от коронавируса, и, когда премьер-министр Кая Каллас в марте заболела коронавирусом и вынуждена была находиться на карантине дома, они на неделю забрали к себе в Хаабнеэме сына Каи — Стена.

Полностью интервью с Кристи Каллас читайте в журнале Eesti Naine.