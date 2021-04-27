Тонкие текстуры, натуральные брови и подводка для глаз. Известный эстонский визажист Катрин Сангла — о трендах весна-лето 2021 в макияже

Катрин Сангла, визажист, посол красоты MAX FACTOR

Прошлый год был не самым простым, все в мире стало двигаться в направлении удобства – в том числе и в прическах, и в макияже. Но нужно меняться, смотреть, что делают другие, не зацикливаться на том, что было комфортно 20 лет назад, – это можно сказать обо всех составляющих имиджа.

Если хотите быть актуальными в 2021 году, нужно не забывать о подводке для глаз. Подводка в этом сезоне разная: классическая, как у лисички, цветная, графичная, в разных стилях, начиная от 60-х. Если вам не идет подводка, то выберите, например, очень яркую губную помаду красного или насыщенного винного цвета, или столь же модных нюдовых оттенков – и с таким акцентом вы также будете самой актуальной.

Брови нынче в моде естественные – более пушистые, более прямые и натурального цвета. Если волосы темные, то и брови темные, если светлые – то и брови светлые, рыжие – и брови рыжие. Уже несколько лет модно ламинировать брови, тогда они будут очень прямыми и очень гладкими.

Кожа должна быть с натуральным сиянием, влажным эффектом. В тренде очень тонкие кремовые текстуры – это касается и румян, и средств для контуринга.

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь. Закажите бесплатно JANA Luxury!