Нужна ваша помощь! 2-летний Даниил из Эстонии страдает от диабета, и ему требуется поддержка в покупке инсулиновой помпы

Даниил в течение нескольких месяцев использовал компенсированную на 90% Больничной кассой инсулиновую помпу Minimed 640 G, трансмиттер и сенсоры, но результаты использования были неудовлетворительны. Сенсор работает 1-2 дня вместо обещанных 6 дней и результаты неточные, что подтверждает также лечащий врач Даниила. Дело с достаточно редко возникающим случаем — обычно это современное оборудование хорошо подходит. По этой же причине не может Больничная касса компенсировать покупку новой помпы, так как Больничная касса компенсирует покупку новой помпы в том случае, если с момента покупки прошло более 4 лет.

Сейчас Даниил пробует новые сенсоры фирмы Medtrum, и они ему очень хорошо подходят. MEDTRUM 7+ инсулиновая помпа и MEDTRUM 7+ CGM трансмиттер стоят вместе 1300 евро. Так как прошлую помпу Даниил получил в ноябре прошлого года, означает это, что новое устройство с поддержкой государства он может получить только в конце 2024 года.

Несмотря на то, что случай, когда устройство MINIMED 640 G не подходит, не типичен, неправильно будет оставить ребёнка на 4 года в опасности, которая обусловлена использованием неподходящего устройства. Поэтому просим вас, дорогие жертвователи, прийти на помощь и поддержать покупку подходящей Даниилу инсулиновой помпы и трансмиттера!

Семье Даниила можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный счёт Детского Фонда, указав в пояснении “Даниил”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

или позвонив на благотворительный номер Детского Фонда. Сумма пожертвования будет добавлена в телефонный счёт за текущий месяц

позвонив 900 5025, жертвуешь 5 евро

позвонив 900 5100, жертвуешь 10 евро

позвонив 900 5500, жертвуешь 50 евро

ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи жертвователей поддерживает закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности более 10 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным жертвователем по адресу https://www.lastefond.ee/ru/postoyannoye-donorstvo/oformi-postoyannoye-pozhertvovaniye/. Для ходатайства о поддержке или сообщения о нуждающихся в помощи пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.