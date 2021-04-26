Ученые выяснили, какая вакцина лучше всего подходит для беременных

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), беременные женщины, у которых был выявлен COVID-19, переносят это заболевание в тяжёлой форме, повышается вероятность преждевременных родов. Последнее исследование вкупе с уже существующими показывает, что введение мРНК-вакцин беременным и кормящим женщинам является эффективным, и что преимущества вакцин перевешивают возможные риски.

В проходившем с 14 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года исследовании приняли участие 35 691 человек. Участницам было от 16 до 54 лет и все они были беременны. Данные для исследования собирались при помощи разработанного CDC приложения для смартфонов ”V-safe” и извлекались из Системы оповещения о побочных эффектах после введения вакцин (VAERS).