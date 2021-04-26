Эстонский гинеколог: "Девочки младше 16 лет не готовы к сексуальным отношениям"

“До шестнадцати лет девочки не готовы к сексуальным отношениям физиологически. У них еще скачет гормональный фон, а менструальная функция работает нерегулярно. Ко мне приводят мамы своих девочек, которые рано начинают половую жизнь, чтобы я поговорила с ними о сексуальном воспитании, так как в школе об этом говорят, но очень размыто. Максимум, что они знают — это презерватив, когда его надевать, зачем надевать. И когда мы беседуем с этой девочкой, выясняется, что она очень мало знает о своей физиологии: как вести менструальный календарь, как высчитывать опасные и безопасные дни, а когда менструальный цикл нерегулярен, то это вообще высчитать невозможно. Хорошо, что они сейчас стали больше знать о SOS-таблетках. Но в физиологическом, и в психологическом плане они не готовы к сексуальной жизни”, — считает доктор Крайник.