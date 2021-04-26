ФОТО | Украшения за шесть миллионов, откровенные декольте и золотые кроксы. Лучшие наряды премии "Оскар-2021"
Кэрри Маллиган для выхода в свет выбрала длинное платье золотистого цвета от бренда Valentino Couture.
Лесли Одом-младший также предпочел золотой костюм с рубашкой в тон.
Музыкант Questlove ограничился только одной золотой деталью — зато сразу выдающейся: он надел в пару к костюму золотые кроксы.
Ариана Дебозе вышла на публику в ярком оранжевом платье с вырезами.
Колман Доминго решил удивить всех своим образом, поэтому предпочел ярко-розовый костюм, золотистые украшения и черные лакированные туфли.
Тиара Томас пришла на премию в белоснежном костюме с глубоким вырезом в зоне декольте. Она подчеркнула образ колье.
Мария Бакалова также выбрала для красной дорожки длинное пышное платье белого цвета Louis Vuitton с откровенным вырезом в зоне груди.
“Перьевой” образ Лоры Дерн от Oscar de la Renta сравнили со “swan dress” певицы Бьорк.
Аманда Сейфрид вышла в свет в ярко-красном платье с пышной юбкой от Armani Privé. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной прической.
Андра Дэй пришла на премию “Оскар-2021” в золотистом платье, босоножках и аксессуарах такого же оттенка.
Трэйвон Фри пришел в пиджаке с именами афроамериканцев, погибших от рук американских полицейских, на подкладке.
Зендая выбрала для выхода в свет яркое желтое платье с вырезом в области живота.
Хэлли Берри появилась на публике в платье Dolce & Gabbana. Кроме того, актриса удивила всех сменой имиджа — она сделала новую стрижку.
H.E.R. появилась на церемонии в полупрозрачном синем костюме с камнями и стильных очках.
Кто еще обратил на себя внимание на церемонии?
Певица Селеста Эпифани Уэйт в Gucci
Анджела Бассетт в платье Alberta Ferretti и украшениях Chopard
Реджина Кинг в Louis Vuitton
Лакит Стэнфилд в Saint Laurent
Риз Уизерспун в платье Christian Dior и украшениях Bvlgari
Виола Дэвис в платье Alexander McQueen и украшениях Forevermark
Марго Робби в Chanel
Гэри Олдман в Prada