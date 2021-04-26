ФОТО | Украшения за шесть миллионов, откровенные декольте и золотые кроксы. Лучшие наряды премии "Оскар-2021"

Кэрри Маллиган для выхода в свет выбрала длинное платье золотистого цвета от бренда Valentino Couture.

Лесли Одом-младший также предпочел золотой костюм с рубашкой в тон.

Музыкант Questlove ограничился только одной золотой деталью — зато сразу выдающейся: он надел в пару к костюму золотые кроксы.

Ариана Дебозе вышла на публику в ярком оранжевом платье с вырезами.

Колман Доминго решил удивить всех своим образом, поэтому предпочел ярко-розовый костюм, золотистые украшения и черные лакированные туфли.

Тиара Томас пришла на премию в белоснежном костюме с глубоким вырезом в зоне декольте. Она подчеркнула образ колье.



Мария Бакалова также выбрала для красной дорожки длинное пышное платье белого цвета Louis Vuitton с откровенным вырезом в зоне груди.

“Перьевой” образ Лоры Дерн от Oscar de la Renta сравнили со “swan dress” певицы Бьорк.

Аманда Сейфрид вышла в свет в ярко-красном платье с пышной юбкой от Armani Privé. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной прической.