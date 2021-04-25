Красота и здоровье
25.04.2021, 11:19

Найден простой способ избежать тяжелого ковида

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Photo by Cedric Fauntleroy from Pexels
Хорошая гигиена полости рта может снизить риск вирусного поражения легких, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.

Международная группа исследователей, статья которых опубликована в Journal of Oral Medicine and Dental Research, предложила новую, “сосудистую”, гипотезу процесса проникновения коронавируса в сердце и легкие.

Как показывают исследования, вирус в первую очередь поражает не дыхательные пути, а кровеносные сосуды легких. При этом высокая концентрация вирусных частиц в слюне, а также наличие периодонтита (бактериального воспаления тканей десен) связано с повышением риска смерти от ковида.

Согласно предложенной модели, поскольку вирус накапливается в слюне, любая уязвимость в иммунной защите полости рта (а именно это происходит при периодонтите) облегчает SARS-CoV-2 проникновение в кровеносную систему. Двигаясь по кровеносным сосудам десен, вирус, через вены шеи и груди, достигает сначала сердца, и только потом попадает в легочные артерии и капилляры легких, проникая в клетки эндотелия (внутреннего слоя, выстилающего стенки сосудов). Это приводит к спазму сосудов, а также к вызванному воспалительной реакцией тромбозу, поражению тканей легких и другим тяжелым, угрожающим жизни последствиям.

Таким образом, авторы публикации предположили, что плохая гигиена полости рта — отложения зубного камня и периодонтит, — повышают риск того, что вирус достигнет легких, а это грозит тяжелой формой ковида. То есть, делают вывод исследователи, ежедневная забота о здоровье полости рта — удаление зубного камня, своевременное посещение стоматолога, профилактика периодонтита, хорошая регулярная чистка зубов и промежутков между ними, использование дезинфицирующих ополаскивателей — может спасти вам жизнь.


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