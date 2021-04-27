Ученые выяснили причины постоянного чувства голода

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Nature Metabolism, объясняют, почему некоторые люди никак не могут похудеть, даже сидя на низкокалорийной диете, и указывают на то, как важно учитывать индивидуальные особенности обмена веществ, когда речь идет о здоровье и диетах.

Международная группа специалистов во главе с учеными из Королевского колледжа Лондона (Великобритания), собрали подробную информацию о колебаниях уровня глюкозы в крови и других биомаркеров, отражающих состояние здоровья, касающуюся более тысячи человек. На протяжении двух недель эти люди одинаково завтракали, а в течение дня ели то, что хотели, и тогда, когда хотели. На завтрак участники исследования получали кексы, содержащие одно и то же число калорий, но их состав варьировался по количеству жиров, белков, углеводов и клетчатки.

Все две недели участники постоянно носили на себе систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, а также электронные браслеты, позволяющие следить за их физической активностью и сном. Кроме того, участники с помощью специального приложения для смартфона фиксировали, когда и что они едят в течение дня, а также степень голода, который они испытывают.

Предыдущие исследования фокусировались на том, как уровень глюкозы в крови меняется в первые два часа после еды. Однако анализ собранных данных показал, что некоторые люди испытывают значительное падение концентрации глюкозы в крови через два-четыре часа после пика, наблюдающегося сразу после приема пищи. Уровень сахара у таких людей быстро падает ниже нормы, а потом возвращается обратно.

Такие «американские горки» приводят к тому, что человек быстрее начинает испытывать чувство голода и в целом больше есть.

Так, участники с этой особенностью оказались на 9% голоднее и приступали к следующей еде в среднем на полчаса раньше остальных. Кроме того, в течение трех-четырех часов после завтрака они потребляли с пищей на 75 калорий больше, а за день — примерно на 312 калорий больше, чем участники без “американских горок”. В потенциале такое переедание может обернуться примерно девятью набранными лишними килограммами за год.