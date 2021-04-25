Я – мама
25.04.2021, 10:10

Женщина приняла смертельное заболевание за боль в спине при беременности

 
Photo by freestocks.org from Pexels
Жительница американского города Глендора, штат Калифорния, несколько месяцев принимала признаки злокачественной опухоли легких за боли при беременности. Ее историю рассказало издание TODAY.

На последних месяцах беременности у 35-летней Джессики Шерри (Jessica Sherrie) начались сильные боли в спине. Американка надеялась, что с родами все пройдет, но этого не произошло.

Тогда она обратилась к врачу, прошла многочисленные обследования и узнала, что у нее смертельное заболевание — немелкоклеточный рак легкого четвертой стадии. Шерри была в шоке, так как никогда не курила. “Я сразу подумала: ну все, мне подписали смертный приговор”, — призналась американка, свекор и свекровь которой умерли от рака легких.

Врач призвал ее не отчаиваться, так как немелкоклеточный рак легких поддается лечению. Основная проблема заключалась в метастазах, которые появились в ее мозге, позвоночнике и бедрах. Шерри прошла курс радиотерапии и химиотерапии.

Из-за пандемии к пациентке не пускали посетителей, и она чувствовала себя очень одиноко. Сил бороться против болезни ей придавало желание увидеть дочь.

Во время очередного изнуряющего курса химиотерапии Шерри настолько ослабла, что ей пришлось заниматься с физиотерапевтом и передвигаться с помощью ходунков. Когда пациентка начала ходить без них, она упала, сломала бедро и была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Тогда же она заразилась COVID-19.

Несмотря на все трудности, лечение Шерри дает результаты: опухоли в мозге уменьшились до микроскопических размеров, а большинство новообразований в легких исчезли. Однако врачи обнаружили новые опухоли в печени и бедре пациентки и назначили ей новую схему лечения. Американка надеется, что она поможет, и ей удастся выздороветь и вырастить дочь.

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