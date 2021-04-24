Сколько должен стоить детский телефон? Что думают жители Эстонии

“Мы видим, что родители обычно покупают для своих детей более дешевые устройства. Конечно, на это есть несколько причин. Безусловно, многих беспокоит поломка телефона и возможные расходы на ремонт. Поэтому предпочтение отдают менее дорогим телефонам, которые дешевле ремонтировать и при необходимости заменить. Также люди часто опасаются кражи телефонов. Дети очень активны, поэтому вполне естественно, что смарт-устройство может выйти из строя”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

По словам Аасма, вместе с тем необходимо учитывать, что, поскольку молодые люди сегодня сверхактивны в социальных сетях, для них важны несколько характеристик. Например, качество камеры, время автономной работы, размер и разрешение экрана. На все это стоит обращать внимание, выбирая телефон молодому человеку.

Сравнительно небольшая часть респондентов (11%) считает, что цена подходящего для ребенка телефона составляет 300–500 евро. Наименьшая доля респондентов (5%) считает, что купленный ребенку может стоить 500 евро и более. 34% респондентов не имеют детей.

Кроме того, опрос демонстрирует, что, когда люди покупают телефон себе, они готовы платить за него больше, а если телефон нужен ребенку, предпочитают более дешевые модели. Например, в возрастной группе 18–29 лет 36% респондентов готовы заплатить за свой телефон до 800 евро. Тогда как заплатить такую ​​цену, покупая телефон ребенку, готовы всего 2% из этой возрастной группы.

“Необходимо учитывать, впрочем, что, поскольку молодые люди проводят много времени в социальных сетях, выбирая для них телефон, следует думать о его функциях, а не только о цене”, — добавил Аасма.

Исследование проводилось по заказу Samsung исследовательской компанией Norstat с 15 по 25 марта. Всего в опросе приняли участие 1000 человек: 49% мужчин и 51% женщин.