Комбинезон вместо трико. Гимнастки выступили против сексуализации в спорте

Решение Восс поддержала федерация спортивной гимнастики Германии, и в пятницу, во время финала ее примеру последовали еще две спортсменки.

В среду член сборной Германии Ким Буи выступала в традиционном гимнастическом трико, но после этого заявила, что хочет показать пример всей команде. Другая гимнастка, Элизабет Зайц, отметила, что более закрытая форма означает, что у спортсменок станет одной проблемой меньше: им не придется беспокоиться, что в одежде что-то случайно расстроится.

Согласно заявлению немецкой гимнастической федерации (DTB), спортсменки на турнире в швейцарском Базеле выступили против “сексуализации в гимнастике”. DTB считает, что этот вопрос стал особенно актуальным для предотвращения сексуальных домогательств. “Мы надеемся, что гимнастки, которые чувствуют себя некомфортно в обычных костюмах, наберутся смелости последовать нашему примеру”, — сказала Восс.

"Как женщины мы хотим быть самими собой и чувствовать себя комфортно. А в таком спорте, как гимнастика, это делать все сложнее и сложнее по мере взросления и перемен в теле, - объяснила Восс в интервью телеканалу ZDF. - Когда я была маленькой, то не видела каких-то проблем в обтягивающих костюмах. Но когда пришло время полового созревания и у меня начались месячные, я стала себя чувствовать все менее комфортно".

"Элегантное оформление"

Немецкая гимнастическая федерация заявила, что в спорте в целом - и в гимнастике в частности - женщины не должны испытывать дискомфорт в любой одежде.

В четверг Восс опубликовала в "Инстаграме" сообщение, в котором рассказала, что ее решение "пришлось команде по душе". Она отметила, что ее выступление на бревне прошло не так хорошо как ей хотелось бы, но форма всем понравилась. "Чувствуете себя хорошо и выглядите элегантно? Почему бы и нет?" - написала гимнастка.