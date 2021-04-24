20 самых обсуждаемых платьев с красной дорожки “Оскара”

Об этом образе Шер сожалеет до сих пор — она не раз признавалась в интервью, что хотела впечатлить академиков, доказать им, что она — серьезная актриса, но этот наряд достижению ее цели явно не способствовал. Расшитые камнями юбку и топ, а также головной убор из 800 петушиных перьев создал ее давний приятель Боб Маки.

На церемонии 1978 года Фара Фосетт всего лишь вручала одну из наград, но неожиданно затмила всех номинантов и победителей. Актриса выбрала для вечера струящееся золотое платье с открытой спиной. Единственным ее конкурентом на той церемонии была заветная позолоченная статуэтка.

Актриса стала первопроходцем жанра “голых” платьев. Правда, ненамеренно. Как позже признавалась Барбра, она и не подозревала, что в свете софитов и вспышек фотокамер ее комбинезон станет совершенно прозрачным. Перед своей первой церемонией “Оскар” Стрейзанд в номере отеля выбирала из двух вариантов нарядов. Предложенное ей платье показалось слишком консервативным, и она сделала выбор в пользу комбинезона с белыми манжетами и воротником.

Изначально легендарная голливудская художница по костюмам Эдит Хэд создала для Грейс Келли голубое шелковое платье, чтобы та пришла в нем на премьеру фильма “Деревенская девушка” в Нью-Йорке. Впрочем, это не помешало актрисе несколько месяцев спустя выйти в нем еще раз — на красную дорожку главной киноцеремонии мира (сейчас такое представить невозможно), очаровать зрителей и получить награду за лучшую женскую роль. Ровно через год Грейс вышла замуж за князя Монако Ренье III и завершила карьеру.

Актрису Одри Хепберн и дизайнера Юбера де Живанши связывала 40-летняя история дружбы — с того самого дня, когда Одри обратилась к модельеру с просьбой создать для нее платье, в котором она могла бы появиться на церемонии “Оскар” в 1954 году. В тот вечер она забрала домой награду за лучшую женскую роль в фильме “Римские каникулы”.

Мадонна, Bob Mackie, 1991 год



К его же услугам в 1991 году обратилась Мадонна. В результате она появилась на красной дорожке под руку с Майклом Джексоном в сияющем декольтированном платье и меховой накидке. Но самое примечательное в ее аутфите не это, а бриллианты Harry Winston на сумму $20 миллионов, которые поставили жирную блестящую точку в ее образе.



Николь Кидман, Christian Dior, 1997 год



На церемонии 97-го года и еще долго после нее все обсуждали, как деликатно и тонко жена Тома Круза преподнесла созданное Джоном Гальяно платье такого сложного зеленого оттенка. Но даже если у актрисы были какие-то сомнения по поводу выбора наряда, наверняка их рассеяло вознаграждение в размере двух миллионов долларов, которое бренд заплатил ей за этот выход.



Шэрон Стоун, Gap и Vera Wang, 1998 год



Почему бы не выйти на красную дорожку одного из самых престижных событий года в белой хлопковой рубашке Gap? Так поступила Шэрон Стоун, появившись на “Оскаре” 1998 года в мужской сорочке демократичного бренда и юбке Vera Wang. Кстати, за два года до этого она уже приходила на церемонию в водолазке Gap, которую надела с юбкой Valentino и пальто Armani.



Гвинет Пэлтроу, Ralph Lauren, 1999 год



Образы Гвинет Пэлтроу на церемонии “Оскар” всегда собирают множество отзывов в прессе. Не всегда позитивных. Но этому розовому платью Ralph Lauren, в котором она поднималась на сцену за статуэткой за лучшую женскую роль во “Влюбленном Шекспире”, повезло — его назвали одним из лучших платьев красной дорожки того года.



Селин Дион, Christian Dior, 1999 год