20 самых обсуждаемых платьев с красной дорожки “Оскара”
Одри Хепберн, Givenchy, 1954 год
Актрису Одри Хепберн и дизайнера Юбера де Живанши связывала 40-летняя история дружбы — с того самого дня, когда Одри обратилась к модельеру с просьбой создать для нее платье, в котором она могла бы появиться на церемонии “Оскар” в 1954 году. В тот вечер она забрала домой награду за лучшую женскую роль в фильме “Римские каникулы”.
Грейс Келли, Edith Head, 1955 год
Изначально легендарная голливудская художница по костюмам Эдит Хэд создала для Грейс Келли голубое шелковое платье, чтобы та пришла в нем на премьеру фильма “Деревенская девушка” в Нью-Йорке. Впрочем, это не помешало актрисе несколько месяцев спустя выйти в нем еще раз — на красную дорожку главной киноцеремонии мира (сейчас такое представить невозможно), очаровать зрителей и получить награду за лучшую женскую роль. Ровно через год Грейс вышла замуж за князя Монако Ренье III и завершила карьеру.
Барбра Стрейзанд, Arnold Scaasi, 1969 год
Актриса стала первопроходцем жанра “голых” платьев. Правда, ненамеренно. Как позже признавалась Барбра, она и не подозревала, что в свете софитов и вспышек фотокамер ее комбинезон станет совершенно прозрачным. Перед своей первой церемонией “Оскар” Стрейзанд в номере отеля выбирала из двух вариантов нарядов. Предложенное ей платье показалось слишком консервативным, и она сделала выбор в пользу комбинезона с белыми манжетами и воротником.
Фара Фосетт, Stephen Burrow, 1978 год
На церемонии 1978 года Фара Фосетт всего лишь вручала одну из наград, но неожиданно затмила всех номинантов и победителей. Актриса выбрала для вечера струящееся золотое платье с открытой спиной. Единственным ее конкурентом на той церемонии была заветная позолоченная статуэтка.
Шер, Bob Mackie, 1986 год
Об этом образе Шер сожалеет до сих пор — она не раз признавалась в интервью, что хотела впечатлить академиков, доказать им, что она — серьезная актриса, но этот наряд достижению ее цели явно не способствовал. Расшитые камнями юбку и топ, а также головной убор из 800 петушиных перьев создал ее давний приятель Боб Маки.
Мадонна, Bob Mackie, 1991 год
К его же услугам в 1991 году обратилась Мадонна. В результате она появилась на красной дорожке под руку с Майклом Джексоном в сияющем декольтированном платье и меховой накидке. Но самое примечательное в ее аутфите не это, а бриллианты Harry Winston на сумму $20 миллионов, которые поставили жирную блестящую точку в ее образе.
Николь Кидман, Christian Dior, 1997 год
На церемонии 97-го года и еще долго после нее все обсуждали, как деликатно и тонко жена Тома Круза преподнесла созданное Джоном Гальяно платье такого сложного зеленого оттенка. Но даже если у актрисы были какие-то сомнения по поводу выбора наряда, наверняка их рассеяло вознаграждение в размере двух миллионов долларов, которое бренд заплатил ей за этот выход.
Шэрон Стоун, Gap и Vera Wang, 1998 год
Почему бы не выйти на красную дорожку одного из самых престижных событий года в белой хлопковой рубашке Gap? Так поступила Шэрон Стоун, появившись на “Оскаре” 1998 года в мужской сорочке демократичного бренда и юбке Vera Wang. Кстати, за два года до этого она уже приходила на церемонию в водолазке Gap, которую надела с юбкой Valentino и пальто Armani.
Гвинет Пэлтроу, Ralph Lauren, 1999 год
Образы Гвинет Пэлтроу на церемонии “Оскар” всегда собирают множество отзывов в прессе. Не всегда позитивных. Но этому розовому платью Ralph Lauren, в котором она поднималась на сцену за статуэткой за лучшую женскую роль во “Влюбленном Шекспире”, повезло — его назвали одним из лучших платьев красной дорожки того года.
Селин Дион, Christian Dior, 1999 год
Если сейчас кого-то удивляют выходы Селин Дион в толстовках Vetements со смелыми принтами и деконструктивистских платьях Maison Margiela, стоит вспомнить этот образ актрисы — и сразу станет ясно, что эксперименты со стилем никогда не были ей чужды. Хулиган Джон Гальяно придумал, что смокинг нужно надеть задом наперед, а Селин с удовольствием согласилась. Очки Ray-Ban тоже появились здесь неслучайно — бренд пожертвовал в благотворительный фонд Дион $50 тысяч за то, что она появилась в них на красной дорожке.
Джулия Робертс, Valentino, 2001 год
Винтажное черно-белое платье Valentino в одночасье превратило Джулию Робертс в модную икону. Тот вечер у нее вообще выдался удачным — она взяла награду за главную женскую роль в “Эрин Брокович”. Платье даже удостоилось собственной страницы на Википедии. Актриса призналась, что хранит памятный наряд в коробке под кроватью. Она планирует передать его своей дочери Хейзел. Возможно, та захочет надеть его на свой выпускной. После выхода Джулии этот фасон стал одним из самых копируемых именно потому, что огромное количество девушек захотели кружиться в нем на школьном балу.
Бьорк, Marjan Pejoski, 2001 год
Пожалуй, только одно платье после церемонии 2001 года обсуждали больше, чем Valentino Джулии Робертс. Оно в принципе стало самым обсуждаемым платьем за всю историю церемонии. Речь, конечно же, о платье-лебеде певицы Бьорк. Непонятно, какой эффект хотела произвести девушка, но наделать шума ей точно удалось. В какой-то момент она даже выронила на красную дорожку яйцо страуса.
Холли Берри, Elie Saab, 2002 год
Холли Берри и Эли Сааб — это модный союз, заключенный на небесах. Выход актрисы в платье ливанского дизайнера на церемонии “Оскар” в 2002 году произвел эффект разорвавшейся бомбы. Даже то, что Холли еще и взяла в тот вечер награду за главную женскую роль, было уже не столь важно. Все обсуждали только ее платье. С того момента началось восхождение Сааба к пьедесталу самого популярного дизайнера для красных дорожек.
Дженнифер Лопес, Valentino, 2003 год
Среди номинантов на “Оскар” имя Дженнифер Лопес не звучало ни разу. Но на красную дорожку церемонии она выходит регулярно. Один из самых памятных выходов случился в 2003 году. Джей Ло выбрала для вечера непривычно скромное для себя мятное платье асимметричного кроя, вдохновленное образом Джеки Кеннеди-Онассис 1967 года. В очень похожем наряде Жаклин появилась на торжественном ужине во время поездки в Камбоджу.
Шарлиз Терон, Gucci, 2004 год
Каждый выход Шарлиз Терон на красную дорожку “Оскара” неизменно вызывал восторг модных критиков. При этом актриса никогда не делала ставку на эпатаж и провокацию — только на классику. Как и в 2004 году, когда она позировала фотографам в бежевом Gucci, расшитом кристаллами.
Хилари Суонк, Guy Laroche, 2005 год
Спереди платье Guy Laroche цвета ночного неба выглядело предельно сдержанно, но стоило Хилари повернуться к фотографам спиной, как все оценили ее выбор по достоинству. Теперь он считается одним из самых эффектных образов красных дорожек всех времен.
Анджелина Джоли, Atelier Versace, 2012 год
В 2013 году Анджелина Джоли не появилась на “Оскаре” — слишком болезненно она переживала то, что годом ранее главным событием церемонии стала ее правая нога. Она удостоилась собственной страницы на твиттере и бессчетного количества мемов в интернете. А все дело было в том, что актриса в течение всего вечера слишком навязчиво выставляла правую ногу в высокий разрез драматичного черного бархатного платья Atelier Versace. С тех пор Джоли более ответственно относится к позированию на красных дорожках.
Дженнифер Лоуренс, Christian Dior, 2013 год
Нежнейшее розовое творение от Christian Dior тоже сыграло злую шутку со своей хозяйкой. В историю церемонии навсегда войдет момент, когда Дженнифер Лоуренс поднималась на сцену за заветной статуэткой, наступила на подол платья и упала на глазах у миллионов зрителей. Впрочем, это лишь придало событию пикантности. К слову, это самое дорогое платье за всю историю “Оскара” — его стоимость составляет четыре миллиона долларов.
Кейт Бланшетт, Armani Privé, 2014 год
По сравнению с этой суммой платье Кейт Бланшетт от Armani Privé за $100 тысяч кажется довольно бюджетным выбором, но это не помешало ему войти во все списки самых эффектных платьев церемонии. Модные критики оценили и деликатный оттенок, и классический силуэт, и декоративные элементы.
Люпита Нионго, Prada, 2014 год
“Этот оттенок голубого напоминает мне о Найроби”, — объясняла в 2014 году свой выбор платья уроженка Кении Люпита Нионго. Неизвестно, что именно в этом цвете заставило актрису ностальгировать о родине, но звучит красиво. Первое же появление Люпиты на такой важной киноцеремонии позволило ей заявить о себе не только как о серьезной актрисе, но и как об одной из самых стильных представительниц молодого Голливуда.
Какие еще платья запомнились зрителям*?
Кейт Хадсон, Versace, 2014
Билли Портер, Christian Siriano, 2019
Гемма Чан, Valentino, 2019
Николь Кидман, Balenciaga, 2007
Мила Кунис, Elie Saab, 2011
По результатам опроса клиентов OnBuy.com (Великобритания)