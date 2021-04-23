Ребенок ненавидит мыться: что делать? 8 простых советов
Часто нелюбовь к воде связана со страхами и переживаниями ребенка, о которых вы и не догадывались. Эти советы помогут вам решить проблему.
Спросите, чего ребенок боится
Уговаривать ребенка и тащить его в воду нет смысла, пока вы не выясните, почему он не любит купаться. Причины могут быть и банальными, и очень странными. Если однажды во время купания ребенку в глаза попала пена, вы набрали слишком горячую воду или напугали его шумом воды, то купаться он больше не захочет. А вдруг еще и полотенце, которым вы его вытираете, кажется ему слишком жестким?
Но встречаются и более необычные страхи. Например, друзья ребенка убедили его, что детей затягивает в трубу вместе с водой. Выясните, чего именно боится ребенок, и объясните ему, что поводов для переживаний нет.
Сделайте купание частью рутины
Если ребенок просто не хочет мыться, вам остается лишь сказать ему, что ванна - это часть его расписания. Отвертеться от нее не получится. Сначала он ужинает вечером, затем купается вместе с вами, после вы перед сном читаете, смотрите мультфильмы и прочее. И чем больше времени вы потратите на споры из-за купания, тем меньше его останется на развлечения.
Поменяйте распорядок дня
Когда и это не помогает, а ребенок продолжает спорить, предложите ему самому решить, в какое время купаться. Возможно, ему не нравится мыться перед сном? Тогда предложите ему принимать ванну утром или днем. Иногда и этого достаточно, чтобы изменить отношение ребенка к купанию.
Придумайте вознаграждение
Даже если ребенок и не полюбит купаться, убедите его потерпеть ради небольшого вознаграждения. Например, выберите прикольные пижамы, в которые ребенок будет рад переодеться. Подготовьте несколько пижам, чтобы по время купания ребенок отвлекался и думал, какую он хочет надеть в этот день.
Превратите купание в развлечение
Добавьте веселье к самому купанию. Купите ароматную пену, с которой ребенку будет интересно играть. Подберите несколько игрушек для купания. Они тоже отвлекут ребенка, да и играть с ними интересно только в воде. Творческим детям точно захочется порисовать специальными красками для ванны.
Поиграйте в пляж
Превратите купание в неповторимую игру и помогите ребенку представить, что купается он не в обычной ванне, а в море. Захватите в воду очки, маску и нарукавники, добавьте морскую соль, а после постройте замок из кинетического песка.
Привыкайте к ванне постепенно
Если ребенку с самого начала не нравится купаться, дайте ему время привыкнуть к ванне. Иногда играйте в ней без воды. Через некоторое время включайте воду, но набирайте немного, чтобы ребенок промок лишь слегка. Уже после начинайте купать его регулярно.
Позвольте ребенку участвовать
Дайте ребенку больше контроля и вовлекайте его в процесс. Покажите ему, как пользоваться мочалкой, или предложите самому наливать гель для душа. Вместе вытирайтесь полотенцем, мойте и раскладывайте в ящики игрушки и складывайте грязную одежду в корзину.