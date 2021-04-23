Ребенок ненавидит мыться: что делать? 8 простых советов

Часто нелюбовь к воде связана со страхами и переживаниями ребенка, о которых вы и не догадывались. Эти советы помогут вам решить проблему.

Спросите, чего ребенок боится

Уговаривать ребенка и тащить его в воду нет смысла, пока вы не выясните, почему он не любит купаться. Причины могут быть и банальными, и очень странными. Если однажды во время купания ребенку в глаза попала пена, вы набрали слишком горячую воду или напугали его шумом воды, то купаться он больше не захочет. А вдруг еще и полотенце, которым вы его вытираете, кажется ему слишком жестким?

Но встречаются и более необычные страхи. Например, друзья ребенка убедили его, что детей затягивает в трубу вместе с водой. Выясните, чего именно боится ребенок, и объясните ему, что поводов для переживаний нет.

Сделайте купание частью рутины

Если ребенок просто не хочет мыться, вам остается лишь сказать ему, что ванна - это часть его расписания. Отвертеться от нее не получится. Сначала он ужинает вечером, затем купается вместе с вами, после вы перед сном читаете, смотрите мультфильмы и прочее. И чем больше времени вы потратите на споры из-за купания, тем меньше его останется на развлечения.

Поменяйте распорядок дня

Когда и это не помогает, а ребенок продолжает спорить, предложите ему самому решить, в какое время купаться. Возможно, ему не нравится мыться перед сном? Тогда предложите ему принимать ванну утром или днем. Иногда и этого достаточно, чтобы изменить отношение ребенка к купанию.

Придумайте вознаграждение

Даже если ребенок и не полюбит купаться, убедите его потерпеть ради небольшого вознаграждения. Например, выберите прикольные пижамы, в которые ребенок будет рад переодеться. Подготовьте несколько пижам, чтобы по время купания ребенок отвлекался и думал, какую он хочет надеть в этот день.

Превратите купание в развлечение