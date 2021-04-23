ВИДЕО: Стефан принял интересный вызов Huawei

Менеджер по тренингу Huawei Eesti Екатерина Мишина пояснила, что при разработке современных наушников были учтены самые разные потребности пользователей: “Иногда всем нам хочется отключиться от окружающего шума, чтобы насладиться любимой музыкой или спокойно поговорить. В условиях быстрого темпа жизни необходимо иметь возможность с удобством переключаться с одного режима на другой, чтобы при необходимости общаться с находящимися рядом людьми. Для безопасности дорожного движения также важно, чтобы человек слышал окружающие звуки. Используя Huawei FreeBuds 4i, достаточно простого нажатия на наушники, чтобы изменить режим шумоподавления”.

По словам Стефана, он также довольно часто пользуется наушниками дома: “Поскольку мой партнер работает из дома, я не хочу использовать динамики, но мне нравится начинать день с хорошей музыки, так что наушники — логичное решение”. Больше всего Стефана впечатлила функция шумоподавления: “Я шел мимо грузового поезда в квартале Теллискиви и имел возможность проверить, насколько хорош режим Active Noise Cancellation. Но, конечно, на улице очень важно знать, что происходит вокруг, поэтому в итоге я переключился в режим Awareness Mode. Он позволяет слышать через наушники окружающие звуки, и поэтому, например, можно поговорить на улице со встретившимся знакомым, не вытаскивая наушники из ушей”, — пояснил Стефан.

Несмотря на отсутствие сейчас концертов музыкант Стефан Айрапетян активен и деятелен. Стефан использует высвободившееся время для создания новой музыки и занятий спортом. В течение дня, когда нужно было тестировать наушники, у Стефана было несколько дел в городе, видеозвонок менеджеру, запись песни в студии, а в конце дня он планировал заняться спортом на свежем воздухе.

Поставленная перед Стефаном задача была проста: новые наушники Huawei FreeBuds 4i нужно было надеть утром и непрерывно носить 10 часов подряд. Стефан принял вызов с энтузиазмом: “Конечно, я использую наушники каждый день, но никогда не задумывался о том, сколько часов в день ношу их. Мне было интересно узнать, действительно ли заряда аккумулятора хватает на 10 часов. А кроме того, я хотел проверить, насколько легко и удобно в этих наушниках переключаться между двумя режимами — от шумоподавления к Awareness mode и обратно”.

В шумной обстановке, например в парке, вы можете безопасно включить режим шумоподавления, и без помех разговаривать по телефону. Стефан использовал теплую весеннюю погоду для нескольких важных разговоров и видеоконференций со своим менеджером на свежем воздухе. “Сегодня наушники — гораздо больше, чем просто средство для прослушивания музыки. Это инструмент беспрепятственного общения. Я могу находиться в шумной обстановке и при этом чувствовать себя, как в домашней тишине”, — описывает свой опыт Стефан.



По словам Мишиной, опыт использования проводных и беспроводных наушников отличается очень значительно. “Раньше в проводных наушниках можно было легким движением руки вынуть из уха один наушник, не опасаясь, что он упадет и потеряется. При использовании же беспроводных наушников сразу возникает вопрос — куда деть вынутый наушник? Просто положив наушник в карман или в сумку, вы рискуете потерять его. В новых наушниках Huawei есть режим Awareness mode, который позволяет отключить функцию шумоподавления одним простым движением — в результате пользователь будет отлично слышать все вокруг без необходимости вынимать наушник из уха и беспокоиться о его потере”, — отметила Мишина.

Как певец и автор песен, Стефан был удивлен тем, что эти наушники обеспечивают качественный звук даже в студии. “Я привык к тому, что в студии есть специальное оборудование для записи и прослушивания музыки, но в наушниках Huawei FreeBuds 4i звук идеально чистый, что позволяет мне использовать их даже в работе”, — похвалил Стефан.

Чтобы расслабиться, Стефан регулярно отправляется на пробежку в парк или на тропу здоровья, где наушники особенно пригодятся: “Во время занятий спортом музыка должна поддерживать и заряжать энергией. Во время спорта многие наушники вываливаются из ушей, но аксессуар Huawei спокойно остается в ушах весь день, не выпадая и не утомляя”, — добавил Стефан.

После 10 часов использования в наушниках Huawei FreeBuds 4i Стефана еще оставался заряд. Екатерина Мишина уточнила, что время автономной работы также зависит от того, насколько активно используется шумоподавление: “Если вы держите функцию шумоподавления включенной весь день, аккумулятора хватит примерно на 7-8 часов, но, поскольку Стефан часто отключал ее во время передвижения по городу, заряда хватило примерно на десять часов”. Наушники успешно прошли испытание, и Стефан убедился в том, что подобные решения действительно поддерживают его образ жизни.

Видео: Hilife

Песня фоном: STEFAN — Let Me Know

Mузыка: Стефан Айрапетян, Гевин Ниглас, Карл Килинг, Рауль Оямаа

Слова: Стефан Айрапетян, Гевин Ниглас, Карл Килинг

Благодарность: Тамбет Мумма

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