ВИДЕО: Стефан принял интересный вызов Huawei
Поставленная перед Стефаном задача была проста: новые наушники Huawei FreeBuds 4i нужно было надеть утром и непрерывно носить 10 часов подряд. Стефан принял вызов с энтузиазмом: “Конечно, я использую наушники каждый день, но никогда не задумывался о том, сколько часов в день ношу их. Мне было интересно узнать, действительно ли заряда аккумулятора хватает на 10 часов. А кроме того, я хотел проверить, насколько легко и удобно в этих наушниках переключаться между двумя режимами — от шумоподавления к Awareness mode и обратно”.
Несмотря на отсутствие сейчас концертов музыкант Стефан Айрапетян активен и деятелен. Стефан использует высвободившееся время для создания новой музыки и занятий спортом. В течение дня, когда нужно было тестировать наушники, у Стефана было несколько дел в городе, видеозвонок менеджеру, запись песни в студии, а в конце дня он планировал заняться спортом на свежем воздухе.
По словам Стефана, он также довольно часто пользуется наушниками дома: “Поскольку мой партнер работает из дома, я не хочу использовать динамики, но мне нравится начинать день с хорошей музыки, так что наушники — логичное решение”. Больше всего Стефана впечатлила функция шумоподавления: “Я шел мимо грузового поезда в квартале Теллискиви и имел возможность проверить, насколько хорош режим Active Noise Cancellation. Но, конечно, на улице очень важно знать, что происходит вокруг, поэтому в итоге я переключился в режим Awareness Mode. Он позволяет слышать через наушники окружающие звуки, и поэтому, например, можно поговорить на улице со встретившимся знакомым, не вытаскивая наушники из ушей”, — пояснил Стефан.
Менеджер по тренингу Huawei Eesti Екатерина Мишина пояснила, что при разработке современных наушников были учтены самые разные потребности пользователей: “Иногда всем нам хочется отключиться от окружающего шума, чтобы насладиться любимой музыкой или спокойно поговорить. В условиях быстрого темпа жизни необходимо иметь возможность с удобством переключаться с одного режима на другой, чтобы при необходимости общаться с находящимися рядом людьми. Для безопасности дорожного движения также важно, чтобы человек слышал окружающие звуки. Используя Huawei FreeBuds 4i, достаточно простого нажатия на наушники, чтобы изменить режим шумоподавления”.
В шумной обстановке, например в парке, вы можете безопасно включить режим шумоподавления, и без помех разговаривать по телефону. Стефан использовал теплую весеннюю погоду для нескольких важных разговоров и видеоконференций со своим менеджером на свежем воздухе. “Сегодня наушники — гораздо больше, чем просто средство для прослушивания музыки. Это инструмент беспрепятственного общения. Я могу находиться в шумной обстановке и при этом чувствовать себя, как в домашней тишине”, — описывает свой опыт Стефан.
По словам Мишиной, опыт использования проводных и беспроводных наушников отличается очень значительно. “Раньше в проводных наушниках можно было легким движением руки вынуть из уха один наушник, не опасаясь, что он упадет и потеряется. При использовании же беспроводных наушников сразу возникает вопрос — куда деть вынутый наушник? Просто положив наушник в карман или в сумку, вы рискуете потерять его. В новых наушниках Huawei есть режим Awareness mode, который позволяет отключить функцию шумоподавления одним простым движением — в результате пользователь будет отлично слышать все вокруг без необходимости вынимать наушник из уха и беспокоиться о его потере”, — отметила Мишина.
Как певец и автор песен, Стефан был удивлен тем, что эти наушники обеспечивают качественный звук даже в студии. “Я привык к тому, что в студии есть специальное оборудование для записи и прослушивания музыки, но в наушниках Huawei FreeBuds 4i звук идеально чистый, что позволяет мне использовать их даже в работе”, — похвалил Стефан.
Чтобы расслабиться, Стефан регулярно отправляется на пробежку в парк или на тропу здоровья, где наушники особенно пригодятся: “Во время занятий спортом музыка должна поддерживать и заряжать энергией. Во время спорта многие наушники вываливаются из ушей, но аксессуар Huawei спокойно остается в ушах весь день, не выпадая и не утомляя”, — добавил Стефан.
После 10 часов использования в наушниках Huawei FreeBuds 4i Стефана еще оставался заряд. Екатерина Мишина уточнила, что время автономной работы также зависит от того, насколько активно используется шумоподавление: “Если вы держите функцию шумоподавления включенной весь день, аккумулятора хватит примерно на 7-8 часов, но, поскольку Стефан часто отключал ее во время передвижения по городу, заряда хватило примерно на десять часов”. Наушники успешно прошли испытание, и Стефан убедился в том, что подобные решения действительно поддерживают его образ жизни.
Видео: Hilife
Песня фоном: STEFAN — Let Me Know
Mузыка: Стефан Айрапетян, Гевин Ниглас, Карл Килинг, Рауль Оямаа
Слова: Стефан Айрапетян, Гевин Ниглас, Карл Килинг
Благодарность: Тамбет Мумма
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