ФОТО | Принцу Луи три года, он пошел в детский сад. Принц Уильям и Кейт опубликовали фото

Принцу исполнилось три года, и в минувшую среду он впервые пошел в детский сад - Willcocks Nursery School возле лондонского Гайд-парка.

Фотография сделана самой герцогиней в Кенсингтонском дворце прямо перед выходом из дома. Принц Луи одет в элегантные шорты, рубашку и свитер.

В тот же детский сад ходила и его сестра, принцесса Шарлотта. Семестр в Willcocks Nursery School может стоить до 3400 фунтов стерлингов (около 3900 евро). Конечная цена зависит от возраста ребенка и от количества часов, которые он там проводит.

Государственная инспекция стандартов образования проверяла этот детский сад в январе прошлого года и присвоила ему наивысший рейтинг.

Старший брат принца Луи, принц Джордж, которому в июле будет восемь, ходил в детский сад в графстве Норфолк на востоке Англии, недалеко от загородной резиденции Кембриджей в Сандрингеме. Сандрингем - одно из любимых поместий королевы Елизаветы II, на территории которой у семьи принца Уильяма есть дом.

Детский сад Джорджа стоил 33 фунта стерлингов в день, обучение детей в нем проходило по педагогической методике Монтессори.

Принц Луи - пятый в очереди наследования английского престола. Традиция отдавать детей королевской семьи в частные детские сады началась с его отца - принца Уильяма. До этого для них было принято домашнее обучение.

Мать Уильяма, принцесса Диана, которая сама до замужества работала в детском саду, считала, что детям необходимо быть среди сверстников. По ее настоянию в 1985 году принц Уильям стал первым наследником престола, который пошел в детский сад.

Королева Елизавета II воспитывалась и обучалась исключительно дома, а на образовательные прогулки ее водила няня. Например, они спускались в лондонское метро, чтобы посмотреть, как там все работает.

Принц Чарльз занимался со своей гувернанткой. Во дворце была оборудована специальная классная комната с доской и школьной партой.







В пятницу заканчивается период траура, который королевская семья соблюдала по принцу Филиппу. Со дня его смерти 9 апреля они выполняли только официальные обязанности и появлялись на публике исключительно в черном. На этой неделе королеве исполнилось 95 лет, но никаких мероприятий по этому случаю не проводилось. Елизавета II сказала, что семья переживает время великой потери и большой печали.