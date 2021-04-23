Менопауза не помешала канадке в 49 лет родить первенца. Женщина ждала этого 20 лет

В 2013 году Чэнтел и ее избранник по имени Эленилсон поженились и начали активно пытаться зачать общего ребенка. Чэнтел понимала, что возраст работает против нее, но все равно очень надеялась забеременеть естественным путем.

Хотя, когда Чэнтел было 43 года, врачи сказали ей, что ее шансы не только самостоятельно зачать, но и забеременеть с помощью ЭКО, используя ее собственные яйцеклетки, стремятся к нулю, она не восприняла эту информацию как приговор и еще пять лет надеялась на чудо. За это время ее муж, у которого есть уже взрослые дети от предыдущих отношений, успел трижды стать дедушкой.

Только в возрасте 48 лет Чэнтел все же решилась на то, чтобы воспользоваться донорской яйцеклеткой и забеременеть с помощью ЭКО. Она настолько хотела стать матерью, что ей уже было все равно, как именно произойдет зачатие.

Из-за пандемии все отложилось на год, и к июлю 2020 года, когда эмбрион был имплантирован в матку Чэнтел, у нее уже наступила менопауза. Но благодаря гормональной терапии все прошло успешно — и она забеременела.

Несмотря на то, что из-за возраста Чэнтел (в августе 2020 года ей исполнилось 49 лет) беременность была сопряжена с высокими рисками, все прошло хорошо, без тяжелых осложнений. 5 марта 2021 года, на месяц раньше срока, женщине сделали кесарево сечение и на свет появился их с Эленилсоном сын — Николас — весом 2225 граммов.

По словам Чэнтел, она неоднократно слышала от окружающих негативные, осуждающие комментарии по поводу того, что она решилась на материнство в таком немолодом возрасте, но ее это не волнует.

Мы, может, и выглядим как дедушка и бабушка Николаса, но это не имеет значения, потому что мы его любим. Чэнтел Чавес

“Люди постоянно судят матерей… за то, что они слишком молоды, слишком стары, работают, сидят дома, не замужем и так далее. Но я уже в том возрасте, когда понимаю, что на самом деле имеет значение, а что нет. Мы наслаждаемся каждой минутой, проведенной с Николасом. Я так долго этого ждала, что даже не обращаю внимания на недосып. Я понимаю, что он очень быстро вырастет и все изменится”, - говорит женщина.