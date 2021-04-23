Ученые выяснили, как меняется мозг у любителей кофе

Влияние кофеина на работоспособность мозга не раз рассматривали в различных исследованиях, результаты которых неизменно подтверждали, что кофе улучшает внимание и бдительность, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти. Известно также, что кофеин приводит к возбудимости центральной нервной системы, повышает физическую выносливость, нормализует уровень тревожности. Однако до сих пор нейробиологические причины этих эффектов подробно не изучали.

Специалисты медицинского факультета португальского Университета Минью вместе с коллегами из Орхусского университета (Дания) впервые применили технологию функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы сравнить активность мозговых связей у тех, кто употребляет кофе ежедневно, и тех, кто не пьет его совсем. В первую группу вошли 31 человек, во вторую — 24.

"Это первый случай, когда влияние регулярного употребления кофе на сеть мозга изучено на таком уровне детализации, — приводятся в пресс-релизе Института научной информации о кофе (ISIC), который финансировал работу, слова руководителя исследования Нуно Соуза (Nuno Sousa), профессора Университета Минью. — Эти результаты, по крайней мере частично, помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечаемые в существующих исследованиях, такие как улучшение контроля моторики, бдительности и памяти, а также повышение способностей к обучению".

Исследователи установили, что у любителей кофе усилена связь между таламусом и мозжечком, отвечающая за моторный контроль. Кроме того, у них отмечается повышенная динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями - мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами. По мнению исследователей, эта активность объясняет такие эффекты, как повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.

Интересно, что такие же структурные различия в мозговых связях авторы наблюдали и у тех, кто обычно не пьет кофе, вскоре после того, как они выпивали чашку этого напитка. Отсюда исследователи делают вывод о том, что изменения, которые вызывает в мозге кофеин, скорее всего, носят кратковременный характер.