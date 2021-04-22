22.04.2021, 16:18
Японские мужчины начали чаще пользоваться косметикой. В чем дело?(3)
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Во время пандемии, японские мужчины, которые занимаются бизнесом и занимают руководящие позиции в топовых компаниях начали чаще и больше покупать косметику. Особенно, это касается мужчин в возрасте от 40 до 70 лет.
О тенденции японских мужчин к украшению себя и заботе о своей коже рассказывает CNBC, ссылаясь на статистику японских салонов красоты и бьюти-компаний.
Эксперты говорят, что такой спрос на косметику и взрослых деловых мужчин объясняется необходимостью проводить онлайн-конференции. Мужчины теперь постоянно видят свое лицо в камере и замечают недостатки, которые можно исправить с помощью косметики. О том, что мужчины начали более внимательны к своей внешности, рассказывает владелец японского салона красоты Такуми Тэдзука.
Раньше большинство наших клиентов были молодыми ребятами, но из-за удаленной работы к нам стали обращаться мужчины старшего возраста. Бизнесмены хотят показать лучшую версию себя, используя макияж, — рассказывает Тэдзука.
А из-за большого роста продаж в сегменте средств по уходу за кожей в мужской линейке, крупнейший японский производитель косметики Shiseido сообщил о расширении продукции для мужчин.