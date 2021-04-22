Японские мужчины начали чаще пользоваться косметикой. В чем дело?

О тенденции японских мужчин к украшению себя и заботе о своей коже рассказывает CNBC, ссылаясь на статистику японских салонов красоты и бьюти-компаний.

Эксперты говорят, что такой спрос на косметику и взрослых деловых мужчин объясняется необходимостью проводить онлайн-конференции. Мужчины теперь постоянно видят свое лицо в камере и замечают недостатки, которые можно исправить с помощью косметики. О том, что мужчины начали более внимательны к своей внешности, рассказывает владелец японского салона красоты Такуми Тэдзука.

Раньше большинство наших клиентов были молодыми ребятами, но из-за удаленной работы к нам стали обращаться мужчины старшего возраста. Бизнесмены хотят показать лучшую версию себя, используя макияж, — рассказывает Тэдзука.

А из-за большого роста продаж в сегменте средств по уходу за кожей в мужской линейке, крупнейший японский производитель косметики Shiseido сообщил о расширении продукции для мужчин.





