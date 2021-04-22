Почему женщины в Эстонии хотят цвет волос и макияж "как у Беатриче"? Секреты красоты известной эстонской модели и светской львицы

Беатриче, владелица модельного агентства Beatrice MASS и ресторана Mul

— Я давно экспериментирую с цветом волос, перепробовала, кажется, уже все цвета. Самым радикальным, наверное, был первый опыт, когда в 1996 году я из брюнетки через блондирование перекрасилась в цвет индиго. Провела в парикмахерской часов пять, по тем временам это было очень сложное предприятие.

Уже три года о моих волосах заботится Désirée Beauty Salong. Когда много экспериментируешь с волосами, это довольно экстремально, поэтому очень важно, чтобы линия красок действовала особенно бережно, и мы с моим мастером подобрали именно то, что подходит мне лучше всего – для меня это Oway.

На протяжении 25 лет все мастера, которые занимаются моей прической, очень переживают за мои волосы. И когда через месяц или два я хочу из розового перекраситься в рыжий или из синего в блонд – что в принципе сложно и в любом случае вредно для волос, – каждый раз предлагают: а может быть, еще подумаем?.. Но мне нравится менять цвет волос – пожалуй, больше ничего радикального и не сделаешь, чтобы все время меняться.

Тем более, что сейчас уже представлена буквально вся палитра цветов, и в хорошем салоне каждый может экстремально поменять цвет. И это круто!

К слову, в последние годы парикмахеры и визажисты часто говорят: приходила клиентка и просила цвет волос или мейкап, как у Беатриче. Очень приятно, что мой образ вдохновляет многих женщин.

Ну и поскольку из приятных процедур я выбираю посещение парикмахерского салона, а это занимает минимум 3 часа и это утомительно, стараюсь избегать прочих салонных ритуалов.

Правда, недавно побывала в NanoAsia – попробовала процедуру омоложения без стресса. У них там необычная технология – вводят косметические составы в кожу безынъекционно. Это интересно, потому что на уколы красоты я еще не решаюсь.

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь. Закажите бесплатно JANA Luxury!