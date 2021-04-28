5 самых распространенных мифов о похудении от таллиннского фитнес-тренера

Миф 1. Можно похудеть локально, в каком-то конкретном месте, например в животе или в бёдрах, делая бесконечное количество повторов и разных упражнений на эту часть тела

Ответ: Локально худеть невозможно. Когда мы на дефиците калорий, то мы худеем, но именно так, как генетически запрограммировано наше тело. Если человек типа фигуры яблоко, то скорее всего последнее, что у него будет уходить — это жир на животе. Соответственно женщина, у которой жир запасается на бёдрах и худеть там скорее всего будет в последнюю очередь. Делая бесконечные отведения бедра по 100 повторений или скручивания, она никаким образом бёдра не уменьшит. Помогут только грамотно построенные силовые тренировки, причём на все тело, и дефицит калорий в питании. А ещё последовательность и терпение сделают свое дело

Миф 2. Можно перекачаться в тренажерном зале или дома. Это пожалуй самый большой страх у женщин, которые представляют, что поднимут один раз штангу и на следующий день у них вырастет груда мышц и они станут похожи на мужиков

Ответ: Построение мышц это длительный процесс. Спортсмены строят мышцы годами, сидят на определённых диетах, некоторые используют запрещенные препараты и тренируются очень тяжело. Более того, чем старше мы становимся, тем сложнее нам даётся рост мышцы. Уже начиная с 30 лет ежегодно мы теряем мышечную массу, Этот процесс называется саокопения. А если добавить то, что в процессе роста мышц задействован тестосторон, то женщины в принципе могут забыть про риск раскачаться как мужик. Что уж там, многим мужчинам не раскачаться "как мужик", вам-то как? Если вы на дефиците калорий и занимаетесь силовыми упражнениями, то после тренировки в мышцах может задерживаться вода, это дает ощущение наполненности. Это не физический прирост мышц.

Миф 3. Кардио тренировки способны построить красивое тело. Это камень в огород тех, кто любит скакать на большом пульсе, каждый день бегать, желательно ещё и натощак