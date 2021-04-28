5 самых распространенных мифов о похудении от таллиннского фитнес-тренера(1)
Миф 1. Можно похудеть локально, в каком-то конкретном месте, например в животе или в бёдрах, делая бесконечное количество повторов и разных упражнений на эту часть тела
Ответ: Локально худеть невозможно. Когда мы на дефиците калорий, то мы худеем, но именно так, как генетически запрограммировано наше тело. Если человек типа фигуры яблоко, то скорее всего последнее, что у него будет уходить — это жир на животе. Соответственно женщина, у которой жир запасается на бёдрах и худеть там скорее всего будет в последнюю очередь. Делая бесконечные отведения бедра по 100 повторений или скручивания, она никаким образом бёдра не уменьшит. Помогут только грамотно построенные силовые тренировки, причём на все тело, и дефицит калорий в питании. А ещё последовательность и терпение сделают свое дело
Миф 2. Можно перекачаться в тренажерном зале или дома. Это пожалуй самый большой страх у женщин, которые представляют, что поднимут один раз штангу и на следующий день у них вырастет груда мышц и они станут похожи на мужиков
Ответ: Построение мышц это длительный процесс. Спортсмены строят мышцы годами, сидят на определённых диетах, некоторые используют запрещенные препараты и тренируются очень тяжело. Более того, чем старше мы становимся, тем сложнее нам даётся рост мышцы. Уже начиная с 30 лет ежегодно мы теряем мышечную массу, Этот процесс называется саокопения. А если добавить то, что в процессе роста мышц задействован тестосторон, то женщины в принципе могут забыть про риск раскачаться как мужик. Что уж там, многим мужчинам не раскачаться "как мужик", вам-то как? Если вы на дефиците калорий и занимаетесь силовыми упражнениями, то после тренировки в мышцах может задерживаться вода, это дает ощущение наполненности. Это не физический прирост мышц.
Миф 3. Кардио тренировки способны построить красивое тело. Это камень в огород тех, кто любит скакать на большом пульсе, каждый день бегать, желательно ещё и натощак
Ответ: Кардио тренировки — прекрасный способ укрепить здоровье, продлить молодость, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но делая только их не получится построить красивое тело. На кардио тренировках мы сжигаем энергию, в том числе наши мышцы, особенно будучи на дефиците калорий. А мышцы нам так необходимы для построения красивого тела. Силовые тренировки — ключ к красивому телу, упругим мышцам и крепким костям. Делайте кардио на здоровье, но не надо "жестить". Поймите, кардио тренировка сжигает калории только в моменте, когда вы вы её делаете. Более того, если вы прекратите когда-нибудь на каком-то этапе жизни делать кардио, ваше тело начнёт компенсировать именно жировую массу. Это на тот случай, если вы снова решите бегать каждый день. С мышцами же совершенно другая история. Подкачав мышцы, мы увеличиваем свой обмен веществ. Мышцы требуют больше питания, чем жир, поэтому и мы можем позволить себе съесть больше.
Миф 4. Чтобы худеть, нужно отказаться от углеводов (или жиров). В основном под раздачу попадают эти два макронутриента
Ответ: Чтобы худеть нужен дефицит калорий. А для здоровья нам нужно сбалансированное питание, с белками, жирами и углеводами. Углеводы дают нам энергию, необходимую во время тренировок. Жиры отвечают за здоровье организма, за гормональный фон у женщины. Убирая углеводы из рациона вы сливаете воду. Похудение происходит не за счет потери подкожного жира, а за счет воды. Причина в том, что 1 г углеводов притягивает к себе 4 г воды. Так что прекращая есть углеводы вы просто себя обезвоживаете. Вернув углеводы обратно в рацион вы вернёте всю воду, а ещё и с запасом, потому что организм включит режим компенсации, на случай если вы опять задумаете неладное. С жирами все точно так же, убирая жиры из рациона вы тормозите процесс похудения и наносите серьезный удар по своему здоровью. Особенно женщины, у которых процент жира в организме выше, чем у мужчин, и это обусловлено детородной функцией женского тела
Миф 5. Массажи, обертывания, пищевые пленки помогут похудеть и без спорта
Ответ: Ну это смотря за счёт чего вы хотите похудеть. Если вы хотите избавиться от подкожного жира, никакой массаж вам его не разобьет и не выведет из организма. Вы знаете, что когда мы потеем, жир с потом почти не выходит? Мы худеем через дыхание, то есть физически выдыхаем жир. Это сложный процесс, о нём как-нибудь напишу отдельно.
Все остальные бонусы от массажа сводятся к одному — нормализация лимфы в моменте и слив лишней воды. То есть если у вас есть отёки, то можно снимать их с помощью массажа.
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