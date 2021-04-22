22.04.2021, 11:16
Украшения на 3D-принтере и наряды для премьер-министра. Смотрите, кто в Эстонии номинирован в этом году на "Золотую" и "Серебряную иглу"
Foto: Ilmar Saabas
Несмотря на отмену по известным обстоятельствам весенней Tallinn Fashion Week, осенняя Таллиннская неделя моды, как всегда, обещает быть зрелищной. Традиционно в рамках осенней TFW будут вручены награды "Золотая игла" и "Серебряная игла". Также во второй раз будет вручена награда Kuldne Nõelakoda лучшему дизайнеру аксессуаров и украшений.
На “Золотую иглу” в этом году номинированы Трийну Пунгитс, Tallinn Dolls и Лилли Яхило.
На “Серебряную иглу” номинированы Анника Кийдрон, Карл Йоонас Аламаа и Crystal Rabbit.
Жюри “Золотой иглы” также во второй раз присудит награду “Золотой игольник” (Kuldne Nõelakoda) за лучший дизайн украшений и аксессуаров, на которую номинированы Мари Массо, SOMA и Ану Тера.
Больше о каждом номинанте (на эстонском языке) можно прочитать здесь.
Помимо зрелищной церемонии награждения зрителей также познакомят со свежими модными творениями любимых отечественных дизайнеров.
Напомним, в 2020 году самая престижная награда эстонской фэшн-индустрии "Золотая игла" досталась дизайнеру Роберте Эйнер.