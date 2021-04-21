Ученые: отсутствие радости может быть симптомом слабоумия

Потеря способности ощущать радость может быть симптомом слабоумия, предупреждают ученые из Сиднейского университета. Исследование было опубликовано в журнале Brain.

Ангедония - отсутствие удовольствия - распространенный симптом многих расстройств, в том числе депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства.

В норме человек получает удовлетворение от достижения целей или общения с близкими, но люди с ангедонией на это не способны.

Исследователи обратили внимание, что ранние симптомы слабоумия врачи часто путают с депрессией. Одной из возможных причин этого могла быть неспособность пациентов испытывать удовольствие, предположили они.

Чтобы проверить свою версию, авторы работы отобрали 121 пациента с различными формами деменции. 87 из них страдали от какой-либо из трех форм фронтотемпоральной деменции - группы заболеваний, при которых поражается лобная и височная доли мозга. Обычно фронтотемпоральная деменция проявляется рано, в 40-65 лет. В одной из ее форм больше всего страдает лобная доля, что приводит к изменению личности человека и нарушению эмоциональных реакций. В другой форме поражаются височные доли, ухудшая способность к чтению и пониманию. В третьей форме, самой редкой, у пациентов нарушается речь.

Ученые оценили частоту развития ангедонии в каждой из подгрупп и сравнили с результатами среди здоровых людей и пациентов с болезнью Альцгеймера.

Оказалось, пациенты с поражением лобной и височных долей гораздо реже испытывали радость, чем до постановки диагноза. Также ангедония наблюдалась у них чаще, чем у остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера.

Изучение результатов МРТ показало, что у людей с поражением лобной и височных долей мозга наблюдается потеря нейронов в орбитофронтальной, префронтальной, островной коре мозга - областях, связанных с работой системы вознаграждения.

Исследователи подчеркивают, что изменения, связанные с атрофией нервных клеток в этих областях при вызванной деменцией ангедонии отличались от изменений, которые наблюдаются при депрессии и апатии.