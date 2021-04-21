Ученые: отсутствие радости может быть симптомом слабоумия(3)
Потеря способности ощущать радость может быть симптомом слабоумия, предупреждают ученые из Сиднейского университета. Исследование было опубликовано в журнале Brain.
Ангедония - отсутствие удовольствия - распространенный симптом многих расстройств, в том числе депрессии и
В норме человек получает удовлетворение от достижения целей или общения с близкими, но люди с ангедонией на это не способны.
Исследователи обратили внимание, что ранние симптомы слабоумия врачи часто путают с депрессией. Одной из возможных причин этого могла быть неспособность пациентов испытывать удовольствие, предположили они.
Чтобы проверить свою версию, авторы работы отобрали 121 пациента с различными формами деменции. 87 из них страдали от
Оказалось, пациенты с поражением лобной и височных долей гораздо реже испытывали радость, чем до постановки диагноза. Также ангедония наблюдалась у них чаще, чем у остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера.
Изучение результатов МРТ показало, что у людей с поражением лобной и височных долей мозга наблюдается потеря нейронов в орбитофронтальной, префронтальной, островной коре мозга - областях, связанных с работой системы вознаграждения.
Исследователи подчеркивают, что изменения, связанные с атрофией нервных клеток в этих областях при вызванной деменцией ангедонии отличались от изменений, которые наблюдаются при депрессии и апатии.
«Большая часть опыта, который приобретает человек, продиктована стремлением испытывать удовольствие, но мы часто воспринимаем эту способность как само собой разумеющееся, - говорит нейробиолог Мюйранн Айриш, одна из авторов работы. - Но представьте, каково это - потерять способность наслаждаться простыми радостями жизни. Это имеет огромное значение для благополучия людей, страдающих от нейродегенеративных нарушений».
Авторы работы надеются, что новые результаты помогут врачам ставить более точные диагнозы и своевременно начинать борьбу со слабоумием - хотя его и нельзя вылечить, можно замедлить темпы дегенерации мозга и улучшить состояние пациента.
Результаты сохранялись даже после поправок на другие факторы, такие как курение, кровяное давление, избыточный вес, употребление алкоголя и физическая активность в свободное от работы время.
Более ранние исследования показали, что тяжелый физический труд может негативно влиять на работу сердца и, следовательно, на приток крови в мозг. Это может приводить к