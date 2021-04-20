Нужна ваша помощь! 15-летняя Вероника из Эстонии нуждается в аспираторе, чтобы избежать риска удушья

С 2017 года Детский фонд с помощью замечательных жертвователей поддерживает приобретение лечебных смесей для Вероники, теперь же семья просит помощи в приобретении жизненно необходимого аспиратора. Находящийся сейчас в использовании старый механический аспиратор не очищает тщательно дыхательные пути и работает только от сети — девочка же нуждается в современном аппарате, работающем от аккумулятора.

Материальное положение семьи Вероники плачевное, государство, к сожалению, не может приобрести аппарат. Почему? Потому что ее диагноз “неправильный”. Больничная касса поддерживает больных с хроническим заболеванием легких и людей, нуждающихся в домашнем кислородном лечении. У Вероники же проблемы с глотанием и с излишне вырабатываемым секретом, которым она может подавиться.

По словам руководителя отдела ходатайств Эвели Ильвес положение, когда ребенок с глубокой степенью инвалидности остается без жизненно важного аппарата только потому, что ее диагноз не отвечает написанным критериям, не может быть верным: “Если лечащий врач подтверждает, что аппарат жизненно необходим, то это должно быть доступно. К сожалению, до Детского фонда доходят слишком часто случаи, когда поставленный диагноз не является подходящим для получения лекарства, аппарата или вспомогательного средства. В очередной раз просим помощи у замечательных жертвователей и надеемся, что таких дыр в системе в будущем станет все меньше”.

Необходимый для Вероники аппарат вместе с принадлежностями стоит 682,80 евро. 100 евро из них покроет местное самоуправление, оставшиеся 582,80 евро легли на плечи семьи. У семьи много расходов, обусловленных болезнью ребенка, и такая сумма для них непосильна.

Помочь можно, сделав перевод на благотворительный счёт Детского фонда Клиники Тартуского университета и написав в пояснении „Veronika”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи жертвователей поддерживает закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности более 10 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным жертвователем по адресу https://www.lastefond.ee/ru/postoyannoye-donorstvo/oformi-postoyannoye-pozhertvovaniye/. Чтобы подать заявление о получении пособия или сообщить о нуждающихся в помощи, пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.