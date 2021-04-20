5 полезных свойств кофе, о которых вы не догадывались

C кофе начинают утро две трети жителей Земли. Многие слышали, что он влияет на артериальное давление, но о других свойствах тонизирующего напитка мало кто догадывается. Как и о том, что его калорийность составляет всего 2 кКал на чашку объемом 250 мл. Но сегодня не об этом.

Кофе помогает нам оставаться оптимистами

Несколько лет назад были проведены исследования, которые это доказали. Оказалось, что употребление кофе вызывает положительные эмоции. Удовольствие, удовлетворение, спокойствие — вот какое спектр чувств стимулирует кофе. Это напрямую сказывается на выработке эндорфинов и серотонина. А еще женщины, которые регулярно пьют кофе, ожидаемо реже страдают от депрессии. С такой-то концентрацией “гормонов счастья”!

Кофе поддерживает молодость и борется с воспалением

Помните диету долгожителей — средиземноморскую? Ее считают таковой из-за высокого содержания полифенолов. Так называют фитонутриенты, которые считаются самыми сильными природными антиоксидантами. Они защищают организм от развития опухолевых, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и лишнего веса. И содержатся не только в винограде!

Если вы едите мало фруктов и овощей, то кофе становится главным источником антиоксидантов. Вместе с полифенолами в нем есть хлорогеновая кислота. Она подавляет системное воспаление, которое снижает иммунитет и ускоряет старение.

Он сводит риск сахарного диабета II типа к минимуму

Нездоровое питание, малоподвижный образ жизни — лучшие “друзья” этого заболевания. За последние 10 лет количество больных сахарным диабетом II типа увеличилось на 60%. Если вы выпиваете одну чашку кофе в день, то вероятность развития болезни снижается на 6%. Этот напиток поддерживает чувствительность рецепторов клеток к инсулину, не позволяя развиваться инсулинорезистентности.

Кофе повышает выносливость