Женщина родила собственную племянницу

У 27-летней жительницы Сиэтла (штат Вашингтон, США) Хильды Перринджер трое детей — 6-летняя Аддисон, 4-летняя Хлоя и 2-летний Джексон. С подросткового возраста Хильда мечтала о том, чтобы стать суррогатной матерью и подарить кому-нибудь радость материнства. Однако она и подумать не могла, что сделает это для собственного брата и его жены.

Mother realizes her 'dream' of becoming surrogate by carrying her brother's baby after his wife was told carrying a fifth child could be fatalhttps://t.co/P2NzkDLh9T #surrogacy pic.twitter.com/DiVUZwgked — Surrogacy Network (@SurrogacyNetwrk) April 19, 2021

У 35-летнего брата Хильды Эвана Шелли и его 33-летней жены Келси — было четверо детей: 10-летняя Агнес, 8-летний Эммерик, 5-летняя Эдит и 2-летний Отто. Рождение детей давалось Келси очень нелегко: каждый раз она страдала от тяжелых осложнений беременности, а сами роды были непростыми. Во время четвертых родов у Келси произошел разрыв матки — и она, и сын Отто чудом остались в живых. Врачи сказали женщине, что еще одна беременность может стоить ей жизни.

Келси, по ее словам, была так расстроена тем, что больше не сможет иметь детей, что даже не могла радоваться новорожденному сыну. Ей казалось, что без пятого ребенка их семья будет неполной. В то же время мысль о том, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери, даже не приходила ей в голову. “Это казалось чересчур, потому что у меня уже было четверо прекрасных детей”, — говорит Келси.

Однако, когда в конце 2019 года Хильда сама предложила брату и его жене родить для них ребенка, те, поразмыслив три месяца, согласились.

В результате искусственного оплодотворения было получено четыре эмбриона, но только один из них оказался жизнеспособным.

Хильда успешно забеременела — и 25 января 2021 года на свет появилась ее племянница Элоиза.

Келси присутствовала на родах и смогла взять дочку на руки сразу после рождения. По ее словам, это был уникальный опыт, потому что, когда рожала она сама, все обычно было так сложно, что ребенка сразу уносили. Келси отметила:

Я сразу почувствовала связь с малышкой и ощутила, что теперь наша семья полная. Мы с Эваном думаем о том, как бы мы могли отплатить Хильде за то, что она для нас сделала, но я понимаю, что это невозможно. В мире нет ничего, чем можно было бы вознаградить того, кто сделал тебе величайший подарок на свете.

“Хильда всегда будет особенной тетей для Элоизы”, — добавила она.

В свою очередь, Хильда призналась, что очень рада была помочь семье брата. “Мои дети тоже очень рады, они знали о том, что в моем животе растет их двоюродная сестричка. Мы расскажем обо всем Элоизе, как только она сможет это понять”, — подытожила она.