ФОТО И ВИДЕО | Девушка с самыми длинными волосами в мире остригла их. Ее коса станет экспонатом в музее

Рекорд по самым длинным волосам среди подростков девушка установила в 2018 году, пишут "Известия". Тогда ей было 16 лет, а длина ее волос составляла 170,5 см.

Последние замеры, сделанные в июле 2020 года, показали, что волосы индианки достигли длины 200 см. Тогда же Пател подтвердила свое достижение двухлетней давности. Всего на счету девушки три подтвержденных рекорда.

Пател рассказала, что перестала стричься в шестилетнем возрасте из-за неудачного опыта в парикмахерской. И только спустя 12 лет она смогла подпустить к своей голове человека с ножницами.

Как пишет сайт Новости Mail.Ru, cвои волосы девушка решила подарить музею Книги рекордов Гиннесса в США. Вес ее отстриженной косы составил 266 г. «Мои волосы дали мне многое - благодаря им я известна как "настоящая Рапунцель"... Теперь пришло время отдать что-то взамен», - цитирует Fox News заявление девушки. Она надеется, что ее волосы в качестве экспоната будут вдохновлять других людей.

Мать Ниланши тоже подстриглась в знак солидарности с дочерью.

Сейчас Патель носит короткое каре и довольна своим внешним видом. «Боже мой, это красиво! Это потрясающе - я как маленькая принцесса!» - воскликнула девушка, когда впервые увидела себя в зеркале после стрижки.