Секс-терапия с суррогатными партнерами в Израиле помогает реабилитировать ветеранов войн

"Когда я получил травму, я составил список дел, которые нужно сделать, - говорит он. - В него вошли: [уметь] самостоятельно принимать душ, есть, одеваться, самостоятельно водить машину и заниматься сексом".

Будучи резервистом армии обороны Израиля, после падения с большой высоты он был парализован ниже пояса и потерял способность заниматься сексом, как раньше.

Представившийся господином А, наш собеседник стал одним из первых солдат, которые добились от министерства обороны Израиля возмещения расходов на суррогатную секс-терапию после несчастного случая, изменившего его жизнь почти 30 лет назад.

"Люди приходят на терапию. Они приходят не ради удовольствия. В этом нет ничего похожего на проституцию, - твердо добавляет она. - Кроме того, 85% сессий посвящены близости, прикосновениям, коммуникации, они о том, как быть личностью и об отношении к другим людям. Момент, когда вы вступаете в сексуальные отношения, — это конец процесса."

"Людям нужно чувствовать, что они могут доставить удовольствие кому-то другому и что они могут получить удовольствие от кого-то еще, - говорит Алони, получившая докторскую степень в области сексуальной реабилитации.

Хотя критики сравнивают это с проституцией, в Израиле эта терапия получила широкое распространение: расходы солдат с травмами, которые влияют на их способность заниматься сексом, покрывает государство.

"Секс-терапия - это во многом терапия для пар, без партнера завершить процесс не удастся, - продолжает она. - Суррогатный партнер - она или он - исполняют роль партнера в обычной паре".

"Это не похоже на отель — скорее на дом, на квартиру", - говорит Алони. Здесь есть кровать, CD-плеер, отдельный душ, а стены украшают эротические произведения искусства.

Но любопытнее то, что происходит в соседней комнате, где разместился большой раскладывающийся диван и свечи.

Кабинет израильского сексопатолога Ронит Алони в Тель-Авиве выглядит так, как и следовало ожидать. Для клиентов стоит небольшая удобная кушетка, на стенах - биологические диаграммы мужских и женских гениталий, которые она использует для объяснения.

"Всю свою жизнь я была рядом с людьми, которым приходилось иметь дело с различными формами инвалидности и преодолевать их, - говорит она. - Все эти люди успешно реабилитировались, поэтому я смотрела на вещи очень оптимистично".

С самого начала своей карьеры Алони уделяла особое внимание клиентам с инвалидностью. Несколько ее близких родственников потеряли здоровье, в том числе ее отец, пилот, получивший черепно-мозговую травму после авиакатастрофы.

Многие посетители испытывают сложности, пытаясь завязать романтические отношения, из-за проблем с физической близостью или беспокойства, или из-за пережитого сексуального насилия. У других есть проблемы с физическим и психическим здоровьем.

В клинику Алони, стараясь не привлекать к себе внимания, стекаются люди самого разного возраста и происхождения.

"Секс - это часть жизни, это удовлетворенность жизнью, - говорит он. - Дело не в том, что я Казанова, проблема не в этом".

"Заняться сексом с суррогатным партнером не было для меня целью жизни. Да, я получил травму и хочу реабилитироваться во всех аспектах моей жизни, - говорит он, сидя в своем инвалидном кресле в спортивном костюме, по пути на игру в настольный теннис. - Я не влюбился в своего партнера. Я был женат. Я просто хотел изучить технику достижения цели. Я воспринял это как очень логичную вещь, которую надо сделать".

Господин А считает правильным, что государство оплачивает его еженедельные сеансы, как и другие элементы программы реабилитации. Сегодня стоимость трехмесячного курса лечения составляет 5400 долларов.

"Начинать приходится с самого начала: вы касаетесь партнера здесь, там, и постепенно, шаг за шагом процесс развивается до последней стадии оргазма", - говорит он.

Он объясняет, как Алони давала указания и рекомендации ему и его суррогатной партнерше до и после каждого сеанса.

Господин А уже был женат и имел детей, но его жена не чувствовала себя комфортно, говоря о сексе с врачами и терапевтами, поэтому она посоветовала ему обратиться за помощью к Алони.

Ситуация начала меняться только после того, как доктора предложили суррогатную сексуальную терапию.

По его словам, за это время он потерял волю к жизни.

Когда на его воинскую часть напали, он получил серьезные травмы ноги и головы и провел три года в больнице.

"Я был обычным человеком. Я только что вернулся из поездки на Дальний Восток. Я учился в университете и работал барменом. Раньше я любил спорт и общение с друзьями", - говорит Давид.

Он может общаться только с помощью своего терапевта - если она поддерживает его руку и одновременно карандаш у него в пальцах, то он может писать на доске.

Давид (будем называть его так) не может ни говорить, ни двигаться.

Высокий мужчина лет 40 сидит в саду с одеялом на коленях. Он бывший солдат запаса, чья жизнь радикально изменилась во время Ливанской войны 2006 года.

"С момента основания страны мы все время находимся в состоянии войны, - говорит она. - Каждый в Израиле знает кого-нибудь, кто был ранен или погиб, и положительно относится к компенсации этим людям. Мы чувствуем себя обязанными им".

Алони считает, что ориентированная на семью культура Израиля и его отношение к своим вооруженным силам сработали в ее пользу. В 18 лет большинство израильтян призываются на военную службу, а потом остаются служащими запаса еще десятки лет.

Со временем она заручилась поддержкой израильских властей. Из примерно 1000 человек, прошедших суррогатную секс-терапию в ее клинике, десятки - это получившие ранения ветераны израильской армии, лечение которых финансировалось государством. У многих - травмы головного или спинного мозга.

У раввинов было одно требование: женатые мужчины и замужние женщины не могут быть суррогатами. Алони выполняет его до сих пор.

Когда она вернулась в Израиль в конце 1980-х, она получила одобрение ведущих раввинов на использование секс-суррогатов и начала проводить терапию в реабилитационном центре в религиозном кибуце - сельской общине.

Алони установила близкие отношения с суррогатным партнером, работавшим с инвалидами, во время учебы в Нью-Йорке.

"Когда я начал суррогатную терапию, я чувствовал себя неудачником, ничтожеством. А во время терапии я стал чувствовать себя мужчиной, молодым и красивым, - говорит Давид. - Я впервые почувствовал такое после травмы. Это придало мне сил и вселило надежду".

Тем не менее, это были интимные отношения, которые неизбежно должны были закончиться, и Давид это знал. Был ли риск того, что он получит эмоциональную травму?

"Сначала для меня это было сложно, потому что я хотел, чтобы суррогат принадлежал только мне, - говорит он. - Но я понял, что даже если мы больше не партнеры, то все равно хорошие друзья. И оно того стоит, правда. Это просто помогает тебе восстановить себя с нуля".

Обычно правила запрещают клиентам и их суррогатным партнерам поддерживать отношения вне терапии. Однако Давид и его партнерша - женщина под псевдонимом Серафина - получили специальное разрешение от клиники доктора Алони оставаться на связи после окончания лечения.

Близкие Давида говорят, что после терапии он изменился и сосредоточился на планах на будущее.

Хотя сексуальная жизнь остается очень сложной, до начала эпидемии Covid-19 он стал больше общаться с окружающими, выходя на улицу с помощью сиделок.

Серафина работала суррогатным партнером в клинике Ронит Алони более десяти лет. Это стройная женщина с короткой стрижкой, открытая и подвижная.

Недавно она опубликовала книгу о своем опыте. Она называется "Больше, чем секс-суррогат", а издатели описывают ее как "уникальные воспоминания об интимной близости, секретах и о том, как мы любим".

Как и у остальных суррогатных партнеров тель-авивской клиники, у Серафины есть и другая работа. Она занимается искусством. Она говорит, что стала работать в клинике из альтруистических соображений.