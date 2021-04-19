14 признаков, что ребенок стал жертвой насилия в Сети

“Сексуальное насилие онлайн и офлайн одинаково разрушительны для психики ребенка, — говорит Анастасия Дьякова. — Его вероятные последствия — депрессия, низкая самооценка, кошмары, нарушения сна, панические атаки, навязчивые мысли, поведенческие проблемы. Зачастую дети винят себя в произошедшем и постоянно боятся того, что их интимные фото всплывут где-нибудь в будущем. У некоторых это выливается в аутоагрессию вплоть до причинения себе физического вреда. К примеру, порезы или царапины, которые ребенок намеренно нанес самому себе — серьезный сигнал тревоги. Замечено, что дети и подростки, постоянно находившиеся в контакте с мошенниками, подвергавшими их сексуальной эксплуатации, могли быстро утомляться, часто казались уставшими без видимых причин”.

Статистика, собранная британской организацией Internet Watch Foundation, говорит о том, что опытному преступнику достаточно 18 минут общения, чтобы заставить ребенка прислать свои интимные селфи в соцсети. В дальнейшем они зачастую становятся инструментом шантажа. С их помощью вымогают деньги или еще более откровенные фото или видео, вынуждают участвовать в виртуальном сексе в режиме реального времени и т. д.

Запрет на самостоятельные реальные встречи с интернет -собеседниками — мера необходимая, но недостаточная. Во-первых, ребенок может и не послушаться. Во-вторых, если он активно ведет свои аккаунты в социальных сетях, по их содержанию не так сложно определить местонахождение, так что при желании злоумышленник найдет возможность встретиться, не договариваясь. В-третьих, наивно предполагать, что сексуальное преследование, не выходящее в офлайн, не причиняет ребенку вреда.

Встреча ребенка с педофилом — один из худших кошмаров любого родителя. Как правило, люди беспокоятся о встрече в реальности и даже не осознают, что с большой долей вероятности это знакомство произойдет в интернете. Результаты малайзийского исследования с участием 3349 детей в возрасте 12-17 лет показывают, что 59% тех, кто общался с незнакомцем в Сети и был приглашен на встречу офлайн, приняли приглашение. Почти в трети случаев человек, явившийся на встречу, оказался взрослым, хотя в переписке выдавал себя за сверстника. Из 1005 детей, согласившихся на встречу офлайн, больше половины подверглись нападениям разных типов.

Интимную переписку и отправку/получение откровенных фото и видео называют секстингом. Среди психиатров нет единого мнения относительно того, можно ли считать формой насилия секстинг, не сопровождающийся вымогательством или принуждением. Широко известен подход профессора Йоркского университета Питера Камминга, который утверждает, что сам по себе секстинг не несет негативных последствий для психики ребенка и может считаться частью естественного процесса взросления.

Существенное уточнение: Камминг изучал подростков, которые вели интимную переписку между собой, а участие взрослых людей, испытывающих нездоровый интерес к детскому телу, меняет ситуацию кардинально. Тут уж не остается психиатров, считающих секстинг безвредным. “У подростков, сообщивших о секстинге, значительно чаще, чем у сверстников, не сталкивавшихся с этим явлением, обнаруживались признаки тревожных расстройств психики, — отмечает Анастасия Дьякова. — У тех, кто занимался секстингом сам, эти признаки обнаруживались в 57-61% случаев. Те, кто не отсылал, но только получал интимные сообщения и фото, тоже говорили о тревоге, а еще — о гневе и печали”.

Эффект анонимности

Статистика Internet Watch Foundation свидетельствует, что каждые пять минут в интернете появляется фото или видео сексуального насилия над ребенком, 40% материалов изображают детей в возрасте до 10 лет. Часто преступления офлайн-насилия происходят после знакомства с ребенком в интернете. Опубликованные летом 2020 года результаты глобального исследования воздействия пандемии коронавируса на детей (David Wright. Covid-19: expectations and Effects on children online, June 2020) свидетельствуют о том, что в карантинный период средняя продолжительность времени, которую ребенок проводит в Сети, увеличилась на 80%.

Последствия не заставили себя ждать. Стало гораздо больше жалоб по поводу кибербуллинга, а количество установленных случаев сексуальной эксплуатации детей в интернете и вовсе удвоилось.