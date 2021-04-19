“Не знала, что в материнстве может быть так одиноко”. История мамы, родившей в разгар пандемии

“Родив ребенка, вы словно оказываетесь в „пузыре“, за которым не видно никого и ничего. И только порвав этот пузырь, начинаешь понимать, как одинока была все это время”, — пишет Эбигейл.

Единственным окном в жизнь для женщины стали соцсети. По ее словам, это оказалось новым ударом по родительской самооценке, ведь в Инстаграме мы видим только избранные моменты, доведенные до совершенства фильтрами. После этого кажется, что вы — единственные родители, у которых бывают трудности.

Эбигейл обратилась к мамам новорожденных:

“Позвольте мне сказать вам: вы не одна. Вы не одна испытываете смятение по поводу нового статуса мамы. Не у вас одной случаются плохие дни. Не вы одна иногда даете своему ребенку слишком много пялиться в экран или разрешаете питаться перекусами вместо полноценной еды, или пропускаете прием к врачу, или позволяете ребенку на несколько минут дольше поплакать в кроватке, потому что вы хотите допить последний глоток кофе.

В материнстве мы порой сталкиваемся с одиночеством и изоляцией, из-за чего нам кажется, мы — единственные, кто проходит через все это. Но это не так. В этом безумном путешествии мы вместе.

Ее пост собрал почти три тысячи лайков от таких же матерей. Джули пишет: “Это точно. Мой тоддлер пока не говорит, и мне не с кем общаться. Вот почему я оставляю телевизор включенным целый день — я просто хочу слышать речь взрослых людей”.

“Спасибо за этот пост — зеркало реальности. Никакого фальшивого блеска, никакого „Материнства в Стране чудес“. Материнство — это тяжело, больно и выматывает, как ничто другое. Даже если ребенок — самый чудесный дар, это не значит, что растить его не сложно. Материнство — это американские горки, и да, вы чувствуете, что катаетесь на них в полном одиночестве”, — написала Мила.